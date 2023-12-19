«Вдвое лучше всех стандартов» – Шойгу рассказал о возведённой линии обороны

Российская армия по всей линии фронта завершила строительство мощной оборонительной линии.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На всей протяжении линии боестолкновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей. Полтора миллиона противотанковых заграждений «Пирамида», две тысячи километров противотанковых рвов, двенадцать тысяч сборных железобетонных сооружений», – сказал Шойгу.

«Три тысячи взводных опорных пунктов, сорок пять тысяч блиндажей и более ста пятидесяти тысяч укрытий для техники. На сегодня глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.

Колоссальную работу провели военные строители и инженерные войска, силами которых возведено 82% всех работ. По решению Верховного главнокомандующего была привлечена компания «Автодор» и гражданские специалисты», – добавил министр.