«Вдвое лучше всех стандартов» – Шойгу рассказал о возведённой линии обороны

Владимир Гладков.  
19.12.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия по всей линии фронта завершила строительство мощной оборонительной линии.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия по всей линии фронта завершила строительство мощной оборонительной линии. Об этом на...

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«По поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны.

На всей протяжении линии боестолкновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей. Полтора миллиона противотанковых заграждений «Пирамида», две тысячи километров противотанковых рвов, двенадцать тысяч сборных железобетонных сооружений», – сказал Шойгу.

«Три тысячи взводных опорных пунктов, сорок пять тысяч блиндажей и более ста пятидесяти тысяч укрытий для техники. На сегодня глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.

Колоссальную работу провели военные строители и инженерные войска, силами которых возведено 82% всех работ. По решению Верховного главнокомандующего была привлечена компания «Автодор» и гражданские специалисты», – добавил министр.

Он подчеркнул, что прочная оборона позволяет российской армии также сосредоточиться на модернизации.

«Сегодня эта работа даёт свои результаты – в условиях современных боевых действий уточнены подходы к применению войск. Серьёзные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Созданы и развёрнуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации.

Пересмотрели подходы к формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк», – подытожил Шойгу.

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