«Вдвоем держали посадку»: снайпер ВСУ ошеломлен доблестью российских военных

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Называть российских солдат бесполезными «мобиками» могут только те, кто не сталкивался с ними в боях.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер рассказал о случае, когда такие «мобики» вдвоем удерживали позиции от многочисленных вражеских атак.

«Нас иногда на самом деле бесит, когда орков преподносят как каких-то… вот «чмобики». «Та чмобики, что с ними воевать?». Да я хотел бы, чтобы эти люди, которые говорят, что они – чмобики, пусть с нами выйдут и посмотрят. Я видел, когда два таких, так сказать «чмобика» с железными гениталиями, держали посадку вдвоем, не выходили до последнего, до крайнего, сколько можно – никто наши прорваться не могли. Очень грамотно держали, молодцы, что сказать. С точки зрения военной – молодцы. И потом ушли. Ушли по сути дела без потерь – мы прямо наблюдали за ними ночью в камеру, как за ними пришла группа – к сожалению, не было тогда возможности артой их подавить, и в итоге, там есть камыши внутри посадки, и они ушли в сторону Бахмута», – заявил Прошинский.