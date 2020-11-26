«Вечерний квартал» стал ночным кошмаром

26.11.2020, Москва , Платон Беседин

Ранее популярные украинские юмористы превратились в пропагандистов и своего рода рода сотрудников условного министерства правды.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Я давно в юморе. В том или ином качестве. Начиная от КВН и заканчивая скетчами. И из этого пространства я не выхожу – наблюдаю, участвую, хоть и меньше, чем раньше.

И вот мне говорили и говорят: смотри, в России совсем нет политического юмора. Хотя это преувеличение. Его, подобного юмора, скорее не хватает. Так правильнее. Впрочем, тот же КВН, отпраздновавший 8 ноября 59 лет, в последние пару сезонов стал намного более острым.

Но есть и другой вопрос: а где хватает политического юмора в принципе? Тут мне дают моментальный ответ: да хотя бы на Украине. «Вечерний квартал» – отличный пример. Как вам такое мнение?

«Квартал» – для постсоветского пространства действительно классный продукт. И я сейчас не только о программе, но и о продакшне в целом. «Слуга народа» – это вообще образцовый пример торжества вирусного постмодернизма, когда жизнь только подражает искусству (пусть слово «искусство» здесь и употреблено с натяжкой).

Впрочем, вся эта весьма крепкая конструкция держалась, прежде всего, на сценках, миниатюрах, скетчах, посвящённых политическим деятелям Украины. Парубий и Ляшко – это смешно. Вот они, политики и пародии на них, что называется, и делали кассу, а к ним уже прилагался социальный юмор – о тарифах и дорогах, к примеру. Шутки же на общие темы – вроде неверных мужей и пьянства – «Кварталу» всегда давались с трудом, не лучшим образом.

Ясно, что подобное действо не обходилось без агитпропа. Собственно, «Вечерний квартал» и стал одним из инструментом, приведшим Зеленского к власти и в определенной мере зачистившим конкурентное поле. Да, не «Слуга народа», но все же. К слову, пожалуй только на Украине и возможно, чтобы голосовали за президента – не реального человека, а за кинематографический образ.

И все же – подчеркиваю – политическая сатира, пусть и не без ограничений, в «Квартале» присутствовала, и весьма ярко.

Однако где она там сейчас? Стал Зеленский президентом – и «Квартал» ожидаемо превратился в беззубое шоу, скучное и осиротевшее. Это, конечно, ожидаемо. Ведь только самые наивные и глупые, пожалуй, могли верить, что после Зеленского на президентском троне его коллеги по юмору (звучит, впрочем, двусмысленно, так как к депутатам партии «Слуга народа» подобное также вполне применимо) продолжат выжигать украинское пространство гротеском и сатирой. Меж тем куда больше людей надеялось, что «Квартал» останется смешным и актуальным.

Однако произошло самое худшее – юмористы превратились в кого-то вроде сотрудников условного министерства правды. Их деятельность напоминает работу платных блогеров по разнарядке. Администрация раздала «темники» – и те отрабатывают. Потому шутят, о чем угодно, но только не о проблемно-украинском.

Могут, например, юморить о Лукашенко. Да, согласен, актуальная тема – мимо не пройти. Беда в том, как она подана. В ней практически нет бодрого юмора, но есть набор пропагандистских штампов (о таких обычно говорят – из «методички»). Ирония в том, что половина высмеянного «Кварталом» относительно Беларуси, применима к Украине. Ведь такова специфика этой страны: тут на посту президента все превращаются в условного Порошенко, а тому нужно подмахивать и подлизывать в «лучших» советских традициях (тех, что не со знаком плюс, но со знаком минус).

Тут можно, конечно, говорить о том, что «Квартал» превратился в шутовский легион при дворе, но на деле они, как любые спецагенты, отрабатывают поставленную задачу. Но без Зеленского – уже не то. Слишком опасливо и сыто. Тот случай, – печальный случай – когда и качественного президента страна не приобрела и отличного юмориста потеряла. А вместе с тем и любой политический юмор в принципе. Диктат, не иначе.