«Вечное им презрение» – сенатор о противниках СВО в сфере культуры

Новости Украины

Украинцы даже в своих самых безобразных проявлениях показывают пример единства и гражданской мобилизации в условиях противостояния.

Об этом в рамках круглого стола Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил бывший участник группы «Любэ», сенатор Александр Вайнберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многих своих коллег по [культурному] цеху я просто презираю и брезгую ими, настолько они от Родины ушли, от страны, куда-то спрятались. Я даже не говорю о тех, которые уехали. Мы не можем поставить кордон, чтобы они не вернулись, но, если они вернутся, они не должны пользоваться никакими благами государства, льготами, почётом, уважением. Это – вечное презрение. Сейчас надо пропагандировать всё то, за что бьются наши ребята, отдаются жизни, льётся кровь. Кто, как не работники культуры могут создать эту атмосферу, выработать эту идеологию, которой у нас нет в Конституции, чтобы мы презирали тех людей, уклонистов, которые «закосили», которые пытаются спрятаться, сделать вид, что ничего не происходит, и как нам надо героизировать тех ребят, которые, на самом деле, сами себя героями не считают. Но они и есть соль земли русской, которая является центром нашего Русского мира», – сказал сенатор.

Он призвал к гражданской мобилизации, которая покажет, кто патриот своей страны, а кто просто носитель паспорта РФ.

«Мы должны быть – как кулак, монолитны. Нам пример подаёт Украина, посмотрите, своей пассионарностью, даже в беспредельщине своей – но как они мобилизовались! И у нас, плохо ли, хорошо – началась, но выстраивается мобилизация, идут добровольцы и так далее, но нет гражданской мобилизации. Давайте, начиная с комиссии, с Совфеда, станем в центре гражданской мобилизации. Нужно, наконец, граждан мобилизовать, и понять, кто не граждане, а только по паспорту. Надо определять людей по поступкам, а не по тому, за какую ширму они прячутся», – предложил Вайнберг.