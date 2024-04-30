«Ведь жизнь человека дороже!» – львовский теле-гей и апологет войны Дроздов испугался мобилизации

Львовский телеведущий нетрадиционной ориентации и отпетый русофоб Остап Дроздов может служить своеобразным барометром настроений в логове Бандерштадта – с началом СВО он озвучивал патриотическую трескотню, обещая месть и разгром России, но когда контрнаступ ВСУ захлебнулся, а вскоре и всё для Украины пошло не так, как мечталось, – Дроздов сменил риторику, явно подыгрывая ощущениям своих земляков.

В свежем выпуске шоу «Говорит великий Львов» Дроздов объявил, что принятый Верховной радой закон о принудительной мобилизации фактически лишает граждан большинства прав, но при этом не даст ожидаемого результата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Похоже, о перспективе оказаться на передовой задумался и сам теле-гей, хотя, казалось бы, о чем тут волноваться, ведь в ВСУ уже давно сформированы ЛГБТ-подразделения.

«Я, как маятник, качаюсь между непониманием и тотальным непониманием всего, что делает государство. На дворе XXI столетие, и мы принадлежим к западноевропейской цивилизации, где абсолютом является человек, его жизнь. И государство призвано обеспечивать права, а не давать, отбирать и так далее. Это базовые вещи. Это не начало ХХ, когда Первая мировая была, самая нелепая в истории человечества. Эти страсти-мордасти заключаются как раз в том, что бесправному человеку, превращенному из свободного гражданина в бесправного подданного, еще и навешали кучу обязанностей. Прав, гарантий, свобод – нет никаких, даже пикнуть нельзя. А зато обязанности – знаете ли, еще человек не родился, а уж всем должен по гроб», – сетовал Дроздов.

«Мы видим динамику, от переполненных военкоматов дошли к принудительно-карательному законопроекту, где очередей не то, что нет, а все просто линяют при первых упоминаниях о ТЦК. Это прямой результат деятельности мародеров за два года За два года доворовались до того, что сейчас очень даже патриотичные люди 10 раз подумают, хотят ли вообще связываться с этим всем? И мы видим истории военнослужащих, дикие истории, ну просто на голову не налезает, как государство может относиться к тем людям, которые ценой своего здоровья защищали то государство, понимаете?», – отбрехивался Дроздов.

По его словам, в нынешней ситуации виновата «государственная власть, которая очень сильно постаралась довести до абсурда это все».