Ведём себя так пугливо, будто у нас нет никакого ядерного оружия – эксперт

Китай год наблюдал за ходом СВО, прежде чем принять решение и заявить о своих мирных инициативах. Страна, которая хранит валютные резервы в долларах, не является суверенной, и будет до последнего наблюдать за «схваткой двух тигров».

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Госдумы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США исходят из того, что они начальники мира, и не случайно наш президент в последнем послании поднял вопрос суверенитета от участия там олигархов и так далее. То есть и в Китае та же история. Вообще, китайскую экономику создали американцы. Я небольшую рабочую группу с китайским чиновниками веду, и поэтому мы с ними плотно общаемся. Я им прямо говорю: «слушайте, если у вас три триллиона долларов резерва валютного, то о каком суверенитете Китая может идти речь?» И они, в принципе, кивают. То есть и они, и мы, и те, и другие – это части американской модели мира и экономической модели. Поэтому нам предстоят реформы по суверенитету. А пока даже все санкции, которые против нас, они внутри этой модели. Это санкции как бы от начальства подчинённому, если заменить слово «санкции» на «выговор». Если бы не было зависимости наших чиновников, то плевали бы они на эти персональные санкции-выговоры. А зависимость есть, семьи за рубежом, имущество там же, и политическая система туда же привязана. Поэтому нам предстоит решать эту проблему суверенитета», – уверен он.

Пока же проблема суверенитета не решена, позиция Китая будет колебаться в зависимости от результатов противостояния на Украине.

«Что касается Китая, то логика очень простая: они год выжидали, потом видят, что в принципе американцы нас не смели, как колоду карт со стола, значит, шанс есть, что Россия выстоит и победит. А, значит, надо уже задумываться о будущем устройстве, и месте Китая в нем. Отсюда сигналы, которые сейчас усилились, – считает Федоров. – Китайцы хитрые, они понимают, что пока они не вошли в полный контакт с Россией по поддержке, в принципе, если что, они с американцами-то опять договорятся. А если они увидят, что мы побеждаем, то они начнут нас поддерживать, чтобы участвовать в дальнейшем мировом строительстве на базе многополярного мира. И эта конструкция вполне их устраивает. Я напомню, из-за того, что мы отошли от этой конструкции многополярности мира по решению Хрущева, мы с Китаем и поссорились. Потому что фактически двухполярный мир – это мир двух гегемонов. А сейчас мир одного гегемона. Так вот, мир двух гегемонов сложился после Карибского кризиса, и который, естественно, не устраивал любую нацию, которая стремится к свободе и независимости. Поэтому Путин в послании сказал о конструкции многополярного мира, она же сталинская, на базе решений конференций Потсдама и Ялты. Она вполне устраивает Китай, и он готов строить мир при гарантиях победы. Нет гарантий победы, тогда и рисковать не надо. Как говорится в китайской пословице про обезьяну, которая подождёт схватку тигров на высокой горе. Китай такой политику занимал всегда».

В этом контексте России нужно разобраться с собственной суверенностью, чтобы заявить свои права на державность, опираясь на ядерное сдерживание.

«Наша задача выстоять, мы можем идти только одним путём. В информационной войне пока американцы нас побеждают, потому что, оказывается танковый шантаж – это нормально, а ядерный – нет. Искусственно созданное общественное мнение, которое не даёт возможности говорить об этом. Видите, как Путин аккуратно продвигается по этой площадке, вышел из договора о стратегических ядерных силах, следующий этап – полётные задания. Но, опять же, общественное мнение надо подготовить. А для этого надо решить проблему суверенитета с олигархами и так далее. Так что – пока это только нас сдерживает от победы с помощью имеющегося у нас инструментария, и, к сожалению, из-за этого мы вынуждены продолжать специальную военную операцию, в которой наши герои сражаются и умирают именно из-за неготовности Москвы на проявление суверенитета. Это вот такая у нас особенность из-за того, что 1937 года у нас не было, как накануне 1941-го», – заключил Федоров.