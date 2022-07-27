Ведущая дебатов в Великобритании рухнула в обморок во время ответа Лиз Трасс о Путине

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Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании были вынужденно прерваны из-за падения ведущей в обморок. Это произошло во время выступления Лиз Трасс, которая отвечала на вопрос, как противостоять президенту России при высоких ценах на нефть и газ.

«Если Путин добьётся успеха на Украине, он на этом не остановится. Он бросит вызов свободе и демократии…», – успела произнести Трасс, после чего в студии раздался грохот, и дебаты прервались.

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«А не надо британцам Путина всуе упоминать», – иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Инцидент прокомментировала и спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе – ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр», – констатировала Захарова.