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07.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Пропаганда, Украина
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Ведущая канала Порошенко, разжигающая войну, надеется спастись в СБУ

Янина Соколова, один из авторов передач на «5 канале» Петра Порошенко, разжигающих русофобию и подогревающих настроения в пользу продолжения войны в Донбассе, призналась, что регулярно жалуется в СБУ на ежедневные угрозы, которые она, якобы, получает с территории России.

Об этом Соколова рассказала в ходе пресс-конференции «Онлайн-безопасность журналисток. Угрозы и влияние на свободу выражения мыслей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет привычки каждый день в соцсетях рассказывать, что мне угрожают. Но каждое моё утро и вечер заканчиваются угрозами, которые идут, безусловно, в основном с Российской Федерации, и слова поддержки со стороны оккупированных территорий.

Из-за моего проекта «Вечер с Яниной Соколовой» каждый день приходят угрозы. Судя по аватаркам, от неадекватных людей, ботов с территории России. Самое распространённое – это мужчина мне каждую неделю пишет, что осталось недолго. Потом какие-то угрозы по поводу того, что я не выйду с подъезда, или «Кирпич уже ждёт тебя возле авто». Я каждую неделю судорожно бегу к своей машине, ожидая, что будет какой-то камень», – пожаловалась она.

Соколова заверила, что относится к этому с юмором, однако при этом ищет защиты в силовых структурах Украины.

«Мы относимся к этому с юмором, вся наша команда не боится, но я общалась на эту тему с правоохранительными органами. Как только мы начали делать этот проект, я разговаривала с министром информационной политики, и с представителями СБУ, Нацполиции.

И мне посоветовали, что если приходит какая-то угроза в соцсетях или ещё где-то, которая может стать реальной, то об этом нужно сразу сообщать. И мы каждую неделю отсылаем эти угрозы в правоохранительные органы, они проверяют эту информацию и дают нам ответ», – добавила пропагандистка.

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