Ведущие «Эха Москвы» сильно удивились, что нельзя брать деньги от НАТО

24.08.2021 19:40 (Мск), Москва, Елена Острякова

Ведущие «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были искренне поражены, когда услышали, что брать деньги у НАТО не этично.

Об этом у них в эфире заявил журналист «Russia Today» Илья Васюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше путешествие за счет принимающей стороны всегда являлось неэтичным моментом. То есть, я не могу поехать на конференцию НАТО, куда свозят журналистов, и они освещают все, что там происходит. Все-таки, это нельзя назвать безупречной журналистской деятельностью. Будем честны друг с другом», – сказал Васюнин.

Пока он это произносил, Фельгенгауэр и Плющев демонстрировали крайнее недоумение и потом в один голос заявили, что не видят в финансировании от НАТО ничего плохого.

Фельгенгауэр провела параллель между поездкой в штаб-квартиру НАТО и поездкой на учения Тихоокеанского флота за счет Минобороны России.

Илья Васюнин принял участие в серии одиночных пикетов журналистов западных и либеральных СМИ у здания ФСБ против объявления телеканала «Дождь» иноагентом. Он вышел в плакатом «Хватит устраивать тут Украину» и был задержан полицией.