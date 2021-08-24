Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
24.08.2021 19:40 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, НАТО, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Финансы
Просмотров:

Ведущие «Эха Москвы» сильно удивились, что нельзя брать деньги от НАТО

Ведущие «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были искренне поражены, когда услышали, что...

Ведущие «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были искренне поражены, когда услышали, что брать деньги у НАТО не этично.

Об этом у них в эфире заявил журналист «Russia Today» Илья Васюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Раньше путешествие за счет принимающей стороны всегда являлось неэтичным моментом. То есть, я не могу поехать на конференцию НАТО, куда свозят журналистов, и они освещают все, что там происходит. Все-таки, это нельзя назвать безупречной журналистской деятельностью. Будем честны друг с другом», – сказал Васюнин.

Пока он это произносил, Фельгенгауэр и Плющев демонстрировали крайнее недоумение и потом в один голос заявили, что не видят в финансировании от НАТО ничего плохого.

Фельгенгауэр провела параллель между поездкой в штаб-квартиру НАТО и поездкой на учения Тихоокеанского флота за счет Минобороны России.

Илья Васюнин принял участие в серии одиночных пикетов журналистов западных и либеральных СМИ у здания ФСБ против объявления телеканала «Дождь» иноагентом. Он вышел в плакатом «Хватит устраивать тут Украину» и был задержан полицией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть