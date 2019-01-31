Ведущие канала Медведчука не решились перейти на русский даже вслед за Карасёвым

31.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Работающий на Юлию Тимошенко украинский политолог Вадим Карасев, который как выходец из Харькова не вполне свободно владеет украинским языком, объясняет свое желание говорить по-русски на украинских каналах тем, что он пытается донести свои мысли для российской оппозиции.

Так, выступая на телеканале «112», он начал отвечать на вопрос ведущих на украинском, но после нескольких фраз заявил:

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«Поскольку нас смотрят в других странах, я перейду на русский язык», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие не возражали, но политолог решил объяснить свою позицию уже по-русски.

«Просто для того, чтобы нас лучше понимали в России наши симпатики, которые не любят режим, но все-таки болеют за Украину — чтоб у нас все получилось, чтоб у нас был европейский успех. Нас часто смотрят на Ютубе и на тарелках, потом пишут», – сказал Карасев.

Примечательно, что ведущие, которые раньше позволяли себе говорить на русском даже с украиноязычными гостями, с Карасевым «на мову оккупанта» не перешли. Правда, девушка несколько раз во время беседы сбивалась на русский, но тут же поправлялась.

«112» входит в перечень СМИ, которые подвергают нападками украинские националисты и считается подконтрольным политику Виктору Медведчуку.