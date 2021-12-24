Ведущие политики Республики Сербской выступили против нарушений Западом мирных соглашений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович, экс- спикеры парламента РС и спикеры обеих палат Парламентской скупщины БиГ от РС подписали заявление «О неприятии нарушений Генерального Рамочного соглашения о мире в БиГ».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Документ, который сегодня подписали в столице Республики Сербской – Баня-Луке, Неделько Чубрилович, Небойша Радманович, Душан Стоичич, Сташа Кошарац, Драган Калинич, Петар Джокич, Душанка Майкич, Борислав Паравац, Желько Мирянич, Слободан Биелич, Никола Спричи, Огнен Тадич и Момир Тошич называется заявление «О неприятии нарушений Генерального Рамочного соглашения о мире в БиГ и защите демократических ценностей и принципов парламентаризма в БиГ».

Чубрилович сказал, что подписавшие заявление обеспокоены текущими политическими процессами в БиГ. Он напомнил, что законы, навязанные РС Верховными представителями, и передача полномочий на уровень БиГ – выходят за рамки Конституции.

«За это несут ответственность некоторые представители так называемого международного сообщества в БиГ, – сказал спикер парламента боснийских сербов. – Рассматриваемые процессы и деятельность нарушают конституционный порядок в БиГ и делают невозможным создание правовой системы, соответствующей конституционному порядку».

Никола Спирич, член Коллегии Палаты народов Парламентской скупщины БиГ, подчеркнул, что с момента подписания Дейтонского соглашения БиГ стала политическим полигоном, на котором было совершено правовое насилие. Бывший член Коллегии Палаты народов Парламентской скупщины БиГ Огнен Тадич сказал, что политические представители сербского народа осознают тот факт, что вмешательство иностранцев в отношения внутри БиГ наносит вред.