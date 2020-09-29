29.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Украина
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Ведущие страны ЕС против членства Украины


В ЕС разделились мнения относительно потенциального вхождения Украины в это объединение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявила колумнист газеты The Independant, эксперт клуба «Валдай» Мэри Дежевски, отвечая на вопрос, действительно ли Евросоюз готов принять Украину в свои ряды или же для него будет достаточно нынешнего партнерства.

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«Я думаю, что мнения в ЕС по этой теме разделились. Восточная Европа, Швеция и, возможно, некоторые другие страны рассматривали сближение с Украиной как подготовку к ее подключению к ЕС. Западные страны – большая часть «старой» Европы – всегда рассматривали Соглашение об ассоциации как альтернативу членству в ЕС и по-прежнему исключают любую перспективу вступления Украины в объединение», – считает Дежевски.

По ее мнению, в сложившейся ситуации преимущество находится на стороне второй группы стран, поскольку Соглашение об ассоциации и высокий уровень инвестиций направлены на то, чтобы улучшить уровень жизни и инфраструктуру Украины, сделать ее более богатым и политически стабильным соседом, но не членом ЕС.

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