Ведущие западные СМИ называют проект «Украина» таким же неудачным, как и «Афганистан» – американист

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 23:51
  (Мск) , Киев
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Афганистан, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, США, Украина


Ведущие западные СМИ все больше и больше говорят о том, что проект «Украина» был для США неудачным – и из него нужно выходить.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог-американист Эдуард Лозанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие западные СМИ все больше и больше говорят о том, что проект «Украина» был...

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При этом в самих Штатах администрация пока не готова признать и выйти из этого проекта, как недавно из Афганистана.

«Что касается Украины, то тут вопрос довольно сложный, учитывая, какое огромное количество материалов появляется в прессе – американской, европейской прессе, причем, в ведущих изданиях, где признается, что эта операция «Украина» оказалась еще одной неудачей. И пора потери эти остановить.

Все-таки, наверное, какую-то часть (финансов Украина) получит, но естественно, не 60 миллиардов. Какую-то символическую сумму, наверное. Эта администрация еще не готова признать так, как признали раньше в Афганистане, но все больше и больше нарастает градус сопротивления», – заявил Лозанский.

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