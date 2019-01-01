Ведущий американский телеканал признал Симферополь российским

01.01.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Телеканал CNN проиллюстрировал празднование Нового года в Крыму фотографией из Симферополя, указав на российский статус города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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Он также выложил соответствующий скрин и предложил украинским спецслужбам взять на заметку основателя канала.

“CNN отметил, что Симферополь – это Россия. Всех кремлевских посипак вместе с Тёрнером – на мыротворэць!”, – иронически заметил донецкий политик.

Примечательно, что официально Вашингтон не признает Крым российским. Тем не менее после расстрела учащихся Керченского колледжа министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу выразил ему соболезнования, тем самым указав на принадлежность Крым.

При этом на Украине так и не осмелились занести Мэттиса на подконтрольный украинским спецслужбам сайт “Миротворец”, где размещаются данные противников киевского режима, включая тех, кто не признает Крым украинским.