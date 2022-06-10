Ведущий аналитик США предложил выход из конфликта на Украине – дождаться смерти Путина

Россия отступит назад в результате экономического коллапса, массовых жертв или давления Китая.

Об этом говорится в свежей публикации одного из самых влиятельных американских изданий, посвященных внешней политике Foreign Аffairs.

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«Решения, скорее всего, не будет; более вероятно, что придется дождаться появления нового российского лидера, готового принять действительно суверенную Украину, а это, к сожалению, Западу не под силу. Однако Запад может поддерживать и выборочно наращивать поддержку Украины, соблюдать ограничения на свое прямое военное вмешательство и усиливать экономическое давление на Россию. Это означало бы политику, направленную на то, чтобы справиться с войной, а не положить ей конец», – отмечается в публикации.

В Москве уже успели посетовать на дефицит идей в американских экспертных кругах.

«Показательная статья главного американского международника Ричарда Хааса о перспективах урегулирования на Украине. Вполне здравые рассуждения о том, почему на данный момент никакие политико-дипломатические схемы не сработают. Любопытная отсылка к принципу «мир в обмен на территории», известному из практики арабо-израильских отношений, с разъяснением, почему тут не пройдёт. Верное замечание, что позиция Запада «Киев должен сам решить, на какие шаги он готов» некорректна, ибо ставки Запада шире, чем Украины.

А затем вывод: надо делать всё то же самое, только лучше. Например, Китаю что-то предложить, а не только угрожать. Но в целом – другого курса нет.

А шанс на решение один – дождаться, пока не будет Путина. А потом попробовать новому русскому начальнику что-нибудь предложить», – пишет в своем комментарии российский международник Федор Лукьянов.