Ведущий «Дождя»: «Навала» не «Нашествие» – «ДДТ» и «Сплин» додавим

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Ведущий телеканала-иноагента «Дождь» иноагент Михаил Козырев считает, что переносить известный российский музыкальный фестиваль «Нашествие» («Навала» – укр.) на Украину нельзя, потому что это название «дискредитировало себя» из-за сотрудничества с Минобороны РФ. Козырева ужасают танки и призывные пункты рядом со сценой. При этом наличие всего того же самого на украинском рок-фестивале он считает вполне приемлемым, только название надо поменять.

Об этом Козырев заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это несравнимые вещи – танки на поле в Украине и танки на поле в России», – сказал телеведущий-иноагент.

Он допустил, что российские участники гипотетического украинского «Нашествия» под другим названием согласятся перечислить часть своих гонораров ВСУ.

«Это серьезный разговор, это должно быть обоснованное решение тех людей, которые обрезали себе варианты возвращения на Родину, пока режим не сменится и власть не падет», – сказал Козырев.

Он пообещал «Ермаку» привезти на Украину Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Земфиру, Нойза Эм-Си, Оксимирона, Максима Покровского из «Ногу свело», группу «Порнофильмы» и «многих других».

При этом Козырев сомневается в приезде групп ДДТ и «Сплин», которые не эмигрировали из России, и визит в Киев для них «равносилен самоубийству». Но он выразил уверенность в том, что и эти музыканты «скоро неизбежно уедут».