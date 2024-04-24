Ведущий «Дождя» скрывает свои контакты с украинцами

Ведущий телеканала-иноагента «Дождь» иноаегент Михаил Козырев скрывает свои контакты с украинскими музыкантами.

В этом он признался российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня, слава богу, сохранились отношения со всеми своими украинскими друзьями-музыкантами, но я при этом, когда прихожу на их концерты, встречаюсь с ними, мы сидим в гримерке, идем куда-нибудь пить кофе – я ни одного снимка не делаю, ни одного интервью не беру, даже ни в одном посте где бы то ни было не упоминаю о том что мы встречались. Потому что понимаю: им тут же прилетит за сам факт того, что они встречались с Козыревым», – сказал телеведущий-иноагент.

Он признался, что испытывает чувство глубокой вины за то, что «Слава Вакарчук и Юра Шевчук больше никогда не выступят на одной сцене, поэтому «припоминает себе каждый эфир с Сукачевым».