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Израильский историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявил телеканалу N1, что термин «геноцид» применительно к событиям в Сребренице используется в политических целях.

Он отметил, что Генеральная Ассамблея ООН, где Запад инициировал рассмотрение резолюции по ложному «геноциду в Сребренице», не уполномочена определять был ли геноцид, передает корреспондент «ПолитННавигатора».

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«Изначальное определение термина «геноцид» — это попытка уничтожить целый народ. Это не то, что произошло в Сребренице, то, что там произошло, максимум можно квалифицировать, как военное преступление», – рассказал Зурофф.

Директор Центра «Симон Визенталь» считает, что самая большая проблема заключается в том, что Генеральная Ассамблея ООН не является органом, который имеет полномочия определить, что такое геноцид.

«Это люди, которые представляют определенные страны, занимаются политикой и иногда голосуют не за правду, а во имя политики… Они хотят представить ситуацию в наихудшем свете, хуже Холокоста. Вот они и будут утверждать, что, например, в Косово был совершен геноцид, а правда ли это? Нет, это неправда. Они кричат ​​о геноциде и, надеюсь, их не поддержит достаточное количество стран, потому что это делается по политическим причинам, а не ради правды», – сказал один из ведущих экспертов по Холокосту.

В первые дни мая Запад планирует организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице», чтобы ликвидировать Республику Сербскую как «геноцидное образование».

Согласно выдуманному американскими политтехнологами фальшивому мифу о «геноциде в Сребренице», за один день 11 июля 1995 года сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин». На деле же бойцы войска РС расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших более трех тысяч сербов с 1992 по 1995 годы в районе Подринья, предварительно эвакуировав из города женщин, детей и стариков.