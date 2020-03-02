Ведущий «Караоке на майдане»: Никакого примирения с Донбассом

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Переговоры о примирении с Донбассом заслуживают только немногочисленные оставшиеся там проукраинские граждане.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, получивший известность по передаче «Караоке на Майдане». Он подверг резкой критике идею президентского уполномоченного Сергея Сивохи о «национальной платформе примирения и единства» между Украиной и Донбассом.

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«Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружие. Пока оружие не сложено, я не понимаю, о каком примирении можно говорить. Он (Сивохо – ред.) хочет, чтобы вооружённые силы на границе с ОРДЛО положили оружие и пошли брататься с кем? С российскими инструкторами? Я не понимаю этого тезиса абсолютно. Я когда-то написал «формулу Кондратюка» в ответ на формулу Штайнмайера – примирение возможно только для тех людей, которые хотят жить на Украине.

Те люди, которые хотят жить на Украине, с ними не нужно примиряться, они там сидят, терпят и пишут нам оттуда, что мы ждём, пока украинские солдаты вернут. С кем примиряться? С Пушилиным? Позовите его в Киев, примиритесь. Какие вопросы? Выпейте с ним водки где-то на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Серёжа Сивохо бухает с Пушилиным», – заявил Кондратюк.