25.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Ведущий «Караоке на Майдане»: Россию в честном бою не победить, будем гадить вместе с Западом

Украина никогда не сможет победить Россию в честном бою, даже если положит жернова войны все свое население. Однако Киев имеет шансы против Москвы, если объединит усилия с Западом, осуществляющим антироссийские санкции.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кондратюк посчитал правильной политику предыдущего президента страны Петра Порошенко, заявив, что примирение невозможно.

«От того президента я никогда не слышал о том, что мы будем мириться с Россией сейчас, потому что нам надоела война. Потому что, по моему, и Климкин, и Порошенко понимали, что эта история делается только путем создания давления от стран, которые это понимают и нас поддерживают, на агрессора.

Потому что нет другого пути в принципе, мы не можем победить Россию. Мы все умрем, но ее не победим. И оно того еще не стоит, по крайней мере, на шестом году агрессии», – заявил Кондратюк.

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