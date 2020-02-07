Ведущий «Караоке на Майдане»: Вернём Крым, когда Россия развалится

07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина сможет вернуть Крым только после того, как Россия развалится. Об этом в эфире канала «Oboz TV» заявил украинский телеведущий Игорь Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вернуть Крым мы можем только совместными многолетними усилиями мирового сообщества, но, в первую очередь, нас и наших дипломатов.

История знает и более долгие возвращения – Прибалтика была аннексирована советской властью более 20 лет. Значит, у нас исторические аллюзии ещё могут быть.

Другой истории нет – сами россияне заявили, что Крым отойдёт Украине только после того, как распадётся Россия. Очевидно, она распадётся, если у них будет такая идиотская политика, как сейчас. Не знаю, как скоро.

Но условие о том, что Украина должна педалировать, давить, быть всегда в фокусе любых вопросов о российско-украинских отношениях – это просто альфа и омега», – сказал Кондратюк.