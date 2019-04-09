Выборы
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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Социология, Украина
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Ведущий киевский социолог принес плохие вести для Порошенко

Киевский международный институт социологии провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Генеральный директор института Владимир Паниотто в Facebook обнародовал предварительные результаты и подчеркнул, что официально их могут не опубликовать.

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“Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов “Если во второй тур выйдут…”, разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился”, – написал Паниотто.

Глава КМИС подчеркнул, что опрос был проведен параллельно с резонансом, который возник после роликов кандидатов о дебатах и перипетий с анализами.

Паниотто добавил, что в первом туре выборов социологи КМИС поработали хорошо и все результаты экзит-полов были проведены с высокой точностью.

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