Ведущий-либерал убежал из студии из-за спора об Украине

Новости Украины

Ведущий либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман повздорил в эфире с гостем – живущим в Лондоне журналистом Олегом Кашиным – и убежал из студии.

Формальный повод для разборки был пустяшным. Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот сделал ему замечание, радиоведущий вспылил и закричал: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было. Я с этим дерьмом разговаривать не буду», – и выбежал. Но настоящий конфликт, приведший к столь бурному всплеску эмоций, произошел 10 минутами раньше и был связан с Украиной.

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Кашин вспомнил об опросе радиослушателей, который проводился в утреннем эфире «Эха Москвы». На вопрос, за кого они будут болеть на Олимпиаде, большинство участников ответили, что за Украину. Кашин осудил либеральную радиостанцию за это.

«Как излечить депрессию? Хотя бы голосовать за русских спортсменов на «Эхе Москвы». С этого все начинается. Может быть, Путин не любит Россию, но главное – значительная часть антипутинской публики также не любит Россию, а Путина во вторую очередь. Слишком много выруси на Руси. Это те, кто не хочет быть русским и готов быть даже украинцем, лишь бы не быть русским», – сказал Кашин.

«Че-то щас сложно было», – признался молодой ведущий в студии Алексей Нарышкин, а Бунтман возмутился: «Шопена хочется сыграть. Это улет».

«В вашей парадигме это улет, а это нормально. За кого болеете на Олимпиаде? Да за своих болеем, за родных, а не за тех, кто завтра будет убивать», – ответил Кашин.

«Кто кого убивать?» – продолжил возмущаться Бунтман.

«Как будто бы, если война, убивают только «русские агрессоры», а славные «воины света» из добробатов и украинской армии не убивают, а наоборот, множат счастье и добро. Нет, так не бывает, и проклятье нашей антипутинской интеллигенции в том, что 2014-15 году она ходила по Москве под желто-синими флагами. И когда 2 мая в Одессе горел Дом профсоюзов, ни один антипутинский либерал не сказал: «какой ужас, какой кошмар, какое преступление. Это, в том числе, и для Путина будет аргументом», – напомнил Кашин.

«Что вы несете? Маниакально-депрессивный…», – Бунтман от возмущения плохо находил слова.

Тогда Кашин поинтересовался, за кого будет радиоведущий в гипотетической войне с Украиной. Бунтман нашелся и сказал, что будет желать победы тому, кто не воюет.

«Если российская армия вторгается на Украину, я должен это приветствовать?» – сказал он.

Кашин посчитал, что ведущий лицемерит, и напомнил что 2 мая 2014 года в эфире «Эха» никто не осудил поджигателей и не высказал сострадания к жертвам.

«У вас даже не поворачивается язык сказать, что это трагедия. Кто поджег Дом профсоюзов? Украинские герои или пророссийские люди? Поднимите архивы «Эха Москвы» за тот день. Я помню, я слушал. Говорили: «Там были только россияне и жители Приднестровья». Поукраинские взгляды типичны для антипутинской публики», – продолжал обличать Кашин.

«Хватит врать. Вы врете всю передачу. Вы сидите в Лондоне и врете», – продолжал кипеть Бунтман.

Если бы не Нарышкин, попытавшийся урезонить антагонистов, эфир мог бы прерваться уже тогда. Но Бунтман все же попытался взять себя в руки. Хватило его на 10 минут.