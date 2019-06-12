Ведущий Newsone из Одессы испугался давления правых и отказался идти в Раду по списку Зеленского

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-депутат Одесского городского совета, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент!» — написал Спивак на своей странице в Фейсбуке в среду.

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Он назвал причины такого решения. В частности, отметил, что после того, как на съезде партии «Слуга народа» его объявили под номером 33, в социальных сетях против него и его семьи развернулась «целая кампания по дискредитации».

Спивак также подчеркнул, что его публичная позиция многим не нравится. «Но я не буду ее менять в угоду нынешней конъюнктуре. Да и ради пресловутого мандата — тоже. А потому я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии», — пояснил он.

Среди других причин — «моя журналистская и телевизионная деятельность дает мне большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу моей стране, вскрывая коррупционные нарывы и контролируя власть и её решения». «И я буду продолжать заниматься этой деятельностью. Открыто и публично», — заверил Спивак.

Кроме того, он видит своей задачей сделать всё возможное, чтобы так называемые «патриоты» и «активисты» исчезли из общественного сознания людей и жизни страны.

Напомним, Дмитрий Спивак- ведущий авторской программы на канале Newsone. Именно сотрудничество с каналом, входящим в орбиту Виктора Медведчука и озвучивание тезисов, считающихся в правой среде “прокремлевской пропагандой” стали основной причиной атаки на Спивака со стороны лидеров общественного мнения из правого лагеря. При этом, радикальная часть антимайданного лагеря, в свою очередь, критикует Спивака за его умеренную позицию, в частности, во время протестов весны 2014 года, когда он записал обращение к Владимиру Путину с призывом не вмешиваться в дела постмайданной Украины.