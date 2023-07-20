Ведущий Первого канала объяснил отсутствие бронежилетов и касок в СВО «русским менталитетом»
На момент начала СВО в российской армии не оказалось многих необходимых вещей якобы из-за нежелания руководства Минобороны нарываться на очередной поток критики либералов.
Об этом в ходе встречи с политтехнологом Александром Казаковым заявил телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это мне сказал один очень высокопоставленный военный, когда я весной-летом 2022 года, когда я, как и все, кипишевал по поводу того, что нет бронежилетов, касок, ездил на передовую. А мне в Москве рассказывают, что у них всё есть, а у тех, кого нет, – это они не на первой линии, а на второй, или на третьей.
Но мне тот военный сказал очень важную вещь: «Да, ты во многом прав. Но ты, журналист, представь себе, где-то году в 2018 мы бы закупили триста тысяч бронежилетов и касок. Новых, хороших, недешёвых. Представляешь, что бы началось?».
И мы же понимаем, что это тоже очень важная часть правды. Просто перенесите себя год в 2018, и представьте себе – какая-то «Новая газета», или даже «Московский комсомолец» давали бы новости:
«Министерство обороны собирается мёртвым грузом положить на складах триста тысяч бронежилетов и касок».
А их сейчас нужно не триста, а шестьсот тысяч!
И когда он мне это сказал, у меня в голове эти заголовки замелькали: «В стране, где десять процентов населения вместо тёплого туалета ходит в дырку, …»; «В Мордовии не отремонтировано 20% детских садиков, а они закупают каски». А дальше была бы фраза: «С кем вы собрались воевать, что у вас, у ядерной державы, триста тысяч мужиков в касках и бронежилетах, будут сидеть в окопах». Было бы так», – сказал Шейнин.
Однако кто-то в зале напомнил о случаях воровства, и Шейнин с ним согласился, но сразу стал оправдывать преступление «русским менталитетом».
«То, что со складов много чего… скажем так, пропало – я знаю много таких историй. Но мы все русские люди. Читайте классику – от Салтыкова-Щедрина, и так далее.
Когда русский человек где-нибудь чего-нибудь такого, чтобы было в его распоряжении, и чтобы это как-нибудь куда-нибудь не это самое…
Просто понимаете, когда у вас есть комплекты «Ратник», и вторую модель меняют на третью, идея о том, что «вторые», которые сдали на склад, они когда-то понадобятся сотнями тысяч комплектов, – этого в голову не приходило.
Конечно, это не отменяет того, что они пропали туда, куда они не должны были пропасть. Всё это есть, про это бессмысленно спорить. Это всё равно, что болячку расковыривать. Болячка есть, но мы ведь сейчас про болезнь говорим», – нашёлся телеведущий.
Тем не менее, что это за «болезнь», и как от неё избавиться, журналист уточнять не стал.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.