Ведущий Первого канала объяснил отсутствие бронежилетов и касок в СВО «русским менталитетом»

На момент начала СВО в российской армии не оказалось многих необходимых вещей якобы из-за нежелания руководства Минобороны нарываться на очередной поток критики либералов.

Об этом в ходе встречи с политтехнологом Александром Казаковым заявил телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мне сказал один очень высокопоставленный военный, когда я весной-летом 2022 года, когда я, как и все, кипишевал по поводу того, что нет бронежилетов, касок, ездил на передовую. А мне в Москве рассказывают, что у них всё есть, а у тех, кого нет, – это они не на первой линии, а на второй, или на третьей.

Но мне тот военный сказал очень важную вещь: «Да, ты во многом прав. Но ты, журналист, представь себе, где-то году в 2018 мы бы закупили триста тысяч бронежилетов и касок. Новых, хороших, недешёвых. Представляешь, что бы началось?».

И мы же понимаем, что это тоже очень важная часть правды. Просто перенесите себя год в 2018, и представьте себе – какая-то «Новая газета», или даже «Московский комсомолец» давали бы новости:

«Министерство обороны собирается мёртвым грузом положить на складах триста тысяч бронежилетов и касок».

А их сейчас нужно не триста, а шестьсот тысяч!

И когда он мне это сказал, у меня в голове эти заголовки замелькали: «В стране, где десять процентов населения вместо тёплого туалета ходит в дырку, …»; «В Мордовии не отремонтировано 20% детских садиков, а они закупают каски». А дальше была бы фраза: «С кем вы собрались воевать, что у вас, у ядерной державы, триста тысяч мужиков в касках и бронежилетах, будут сидеть в окопах». Было бы так», – сказал Шейнин.