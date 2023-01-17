Ведущий Первого канала призвал Севастополь готовиться к новой обороне

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Севастополь является одной из ключевых целей Украины в диверсионно-подрывной войне против России. Задача Киева – посеять панику в Крыму и неверие в то, что Россия готова до конца бороться, чтобы защитить полуостров.

Такое мнение на «Первом Севастопольском» высказал ведущий Первого канала Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Севастопольцев и крымчан сдать никто не сможет, никогда, даже если будет большое желание политиков, – народ не даст… Это для нас святая скрепа, и как только в Севастополе происходят какие-то взрывы или теракты на Крымском мосту, вся страна содрогается, воспринимает это как личную боль. В Севастополе духовная патриотическая столица нашей страны», – сказал Осташко.

Он считает, что для Киева было шоком, когда в 2014 году большинство украинских военнослужащих в Крыму выбрали поддержку возвращения в состав России.

«Они до сих пор этого позора отмыться не могут, – уверен Осташко.

Он призвал жителей Севастополя к бдительности.

«Наши ребята работают, ФСБ, военная разведка, все равно попытки будут, и каждый должен чувствовать себя в Севастополе частью новой героической обороны города. Если увидит что-то подозрительное, должно быть не зазорно позвонить, предупредить, возможно, предотвратить. Надо единым фронтом выступать, и когда гуляешь по набережной, слышишь «Слава Украине», а периодически такое бывает, не кидаться с кулаками, а позвонить в правоохранительные органы», – призвал Осташко.

Он считает, что роль Севастополя как патриотической столицы – в том числе, не допустить реванша прозападных сил в Москве.

«Если удастся поколебать веру севастопольцев в то, что Россия их защитит, такие сомнения будут по всей стране, и тогда в Москве люди уже будут выходить с более конкретными требованиями, а не с теми экономическими заморочками, о которых все время говорил Навальный. И мы должны быть сплочёнными, максимально. Сейчас нужно помочь себе остаться русскими людьми до конца и победить», – сказал телеведущий.