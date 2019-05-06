Ведущий украинский телеканал готовит масштабное празднование Дня Победы в прямом эфире

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ведущий украинский телеканал “Интер” наиболее широко среди всех украинских телеканалов отмечает День Победы. Не станет исключением и нынешний год, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила в интервью изданию “страна” руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

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“Миллионы зрителей ждут 9 Мая именно на «Интере». Мы знаем об этом, потому что они уже пишут нам. Идут проекты, посвященные 9 Мая, — не эфирное промо, а те проекты, которые мы осуществляем: восстановление памятников — уже пятый год проводим акцию «Никто не забыт!», «Наш полк» — люди присылают на сайт истории и фотографии своих родных-фронтовиков, мы начали этот проект в марте 2014 года. На сейчас уже собраны более 36 тысяч историй. И люди на странице “Интера” в фейсбуке под постами об этих событиях пишут: “Ждем! Ждем 9 мая на “Интере”, ждем концерт, премьеры…” Мы будем, по сути, вместе праздновать — с теми миллионами, а это обычно порядка 13-17 миллионов зрителей, которые смотрят “Интер” 9 мая, — это огромная цифра! — мы будем вместе с ними праздновать День Победы. Люди будут ощущать эту сопричастность, общность в этот день. Что это наша страна, наш праздник, невзирая ни на что. Для нас очень важно, что в этот день мы можем дать людям поддержку, укрепить их уверенность в своей правоте, в нашей общей исторической правде”, – рассказала она.

По соловам Безлюдной, центральным событием на канале 9 мая станет концерт “Победа. Одна на всех”.

“Он так называется уже не первый год. Это наше брендовое название — мы менять его не будем, в нем отражена основная идея. Победа одна на всех – и тогда, на все народы Советского Союза, все воевали. И сейчас — на все поколения. И на все времена. В нашем концерте — все наши звезды, которые каждый год участвуют в концерте к 9 мая. В определенной степени, это не просто участие в каком-то концерте, это тоже их гражданская и человеческая позиция по нынешним временам. И они очень выкладываются. Многие артисты не могли сдержать слез в самые напряженные моменты песен, хотя были репетиции… Мы очень благодарны нашим артистам и всей съемочной группе.

Мы хотели в этом году сделать концерт очень торжественным, монументальным — построили, считаю, интересную, масштабную декорацию. Это каждый раз для нас большой праздник, а в этом году еще и дата — 75 лет освобождения Украины. Мы хотим нашими творческими решениями передать людям это ощущение масштаба и важности. Думаю, нашего зрителя, который ждет этот концерт, мы точно не разочаруем”, – сказала она.

Кроме того, в прямом эфире Интера будет идти марафон “Наша Победа”.

“С 7 утра. Как каждый год —это наша традиция. Точно так же, как каждый год — уникальные сюжеты, интересные военные артефакты. Герои, которые рассказывают собственные истории о войне. Будут прямые включения из Киева и других украинских городов… А вечером сразу же после концерта, это тоже наша традиция — документальный проект из цикла “Люди Победы” — “Люди Победы. Наше дело правое!”, – добавила глава Inter Media Group Анна Безлюдная.

Также по словам Безлюдной, участвовать в праздничном концерте пригласили подвергшийся бойкоту и травле со стороны националистических СМИ эстрадный дуэт “Анна-Мария” – уроженок Крыма, вокруг которых развернулся скандал во время национального отбора на “Евровидение”, после чего их практически перестали звать на эфиры украинских СМИ.

“Мы их и до этого приглашали, и сейчас приглашаем, и будем приглашать. Я считаю, что девчонки — молодцы. Во-первых, они — хорошие артисты. У них реально — голоса. С этим точно не поспоришь, потому что, не хочу показывать пальцем, но есть же такие артисты, которые только в хоре могут петь — когда не очень слышно. А тут у людей конкретно есть талант. Плюс к голосу — эмоции, переживания. Они — настоящие артисты. Они — труженицы, всегда выкладываются – и на репетициях, и на концертах… Эти девчонки вызывают большое профессиональное уважение. Они постоянные участники наших концертов, и мы им всегда рады. Я думаю, что все у них будет хорошо, потому что у них есть талант, есть характер, у таких людей обычно все складывается.”, – сказала Безлюдная.