Ведущий университет Украины прославил нацистского палача

27.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко издал мемуары палача Бабьего Яра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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«Нацистский военный преступник, массовый убийца и палач Бабьего Яра в Киеве и Хатыни в Беларуси, организатор киевской вспомогательной полиции, замкомандира 118-го батальона шуцманшафт Кость Смовский в конце войны уехал в Германию, а потом в США.

Там он написал мемуары «Моя служба родине». Прошло 60 лет и мемуары нацистского палача решили издать на родине. Как вы думаете, кто издал? Киевский национальный университет имени Шевченко! Кафедра мирового украинства», – отмечает общественник.

Он уточнил, что в книге, которую, отправили в десятки библиотек, вообще нет ни слова о преступлениях Смоковского.

Книгу убийцы презентует глава кафедры мирового украинства Киевского университета Владимир Сергийчук, сзади стоит глава Института национальной памяти Антон Дробович.

Кость Смовский в немецкой форме в Берлине с гетманом Павлом Скоропадским и патриархом УАПЦ Мстиславом.