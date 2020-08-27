Ведущий университет Украины прославил нацистского палача
Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко издал мемуары палача Бабьего Яра.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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«Нацистский военный преступник, массовый убийца и палач Бабьего Яра в Киеве и Хатыни в Беларуси, организатор киевской вспомогательной полиции, замкомандира 118-го батальона шуцманшафт Кость Смовский в конце войны уехал в Германию, а потом в США.
Там он написал мемуары «Моя служба родине». Прошло 60 лет и мемуары нацистского палача решили издать на родине. Как вы думаете, кто издал? Киевский национальный университет имени Шевченко! Кафедра мирового украинства», – отмечает общественник.
Он уточнил, что в книге, которую, отправили в десятки библиотек, вообще нет ни слова о преступлениях Смоковского.
Книгу убийцы презентует глава кафедры мирового украинства Киевского университета Владимир Сергийчук, сзади стоит глава Института национальной памяти Антон Дробович.
Кость Смовский в немецкой форме в Берлине с гетманом Павлом Скоропадским и патриархом УАПЦ Мстиславом.
Спасибо!
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