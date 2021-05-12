«Ведут себя крайне странно». В МИД РФ объяснили высылку пресс-секретаря посольства США

12.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Из Москвы высылают пресс-секретаря посольства Соединенных Штатов в России Ребекку Росс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерснат», ссылаясь на свои источники.

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Уточняется, что Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персона нон грата в ответ на аналогичный шаг властей США.

Собеседник издания в МИД РФ, отвечая на вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

«Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», – сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.