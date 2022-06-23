Век жилья не видать: из-за войны на Украине полностью остановилась ипотека
13% от выданной за два года на Украине ипотеки – в областях, которые сейчас под контролем России и в которых ведутся активные боевые действия.
Об этом говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.
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«Ипотечное кредитование на время будет полностью приостановлено. Для его восстановления стоит воспользоваться программами поддержки», – отмечают в НБУ.
По данным Киевской школы экономики, к концу мая с начала полномасштабной войны повреждено 44 млн кв. м жилья, что эквивалентно потерям в 39,4 млрд долл.
«Так, из-за разрушения жилья и ухудшения платежеспособности населения значительная доля ипотечного портфеля может стать неработающей. Под наибольшим риском кредиты, выданные в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия. Это 13% от общего объема ипотеки, выданной за предыдущие два года», – отметили в НБУ.
Заемщики с проблемными кредитами, залог по которым разрушен или поврежден, как отмечают в Нацбанке, будут нуждаться в механизмах реструктуризации и компенсации убытков для восстановления старого или покупки нового жилья.
«Потери, возникающие по ипотечному портфелю, не должны нести только банки. Они должны быть учтены при разработке механизма компенсации ущерба Украине», – отмечают в НБУ.
В НБУ добавляют, что восстановление сегмента необеспеченного потребительского кредитования произойдет быстрее, но темпы будут очень далеки от довоенного уровня.
Аналитики рынка отмечают, что с начала полномасштабной войны рынок недвижимости на Украине почти остановился.
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