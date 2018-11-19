«Вели в Европу, а пришли в Антарктиду» – известный украинский писатель разразился истерикой

19.11.2018

Социальные катаклизмы, преследующие украинское государство уже на протяжении двух десятилетий, на самом деле были «шоковой терапией», которую нынешняя власть проводит для украинцев.

Об этом украинский писатель и член партии «Укроп» Василий Шкляр, автор скандального романа о “жидах и кацапах”, заявил в ходе выступления на президентском праймериз партии в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами далёкие от авторитаризма, принципы демократии не стали для нас красным словцом», – начал свою речь Шкляр.

«Я уже не хотел бы перечислять те катаклизмы, которые настигли нашу родину в последнее время. В конце концов, они преследуют её уже на протяжении двух десятилетий. Украинская нация пребывает в состоянии шоковой терапии, когда эта терапия предвещает кратковременные трудности для достижения экономического успеха, то у нас что ни день, то шок», – описывает он положение дел на Украине.

«Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города, – признает Шкляр. – Люди оказались в голоде и холоде при паталогическом жировании власти и приближенных к ней. Я уже не нахожу слов, чтобы дать оценку тем экспериментам, которые проводятся над нашим народом. Чего стоит афера великих комбинаторов с непомерными тарифами и субсидиями, которые кинули людей в также аморальное состояние», – отметил писатель.

Также он заявил, что за экономическим и социальным кризисом стоит кризис морали украинской власти, которая «после революции Достоинства не бессознательно сделала всё для того, чтобы это достоинство растоптать, чтобы поглумиться над идеалами, за которые отдали жизни лучшие из лучших».

«Мы её [Украину] построим, если, высказываясь словами Кобзаря, дождёмся своего Вашингтона», – резюмировал Шкляр.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, он заявил, что Украине не нужен Крым.

Кроме того, Шкляр призвал начинать атаки на храмы Московского патриархата.

Также писатель объявил культурой Донбасса пьянство и наркоманию.