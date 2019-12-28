28.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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«Великая аграрная держава» оказалась убыточной

Сельское хозяйство не спасет экономику Украины в силу того, что страна экспортирует низкомаржинальное зерно и наращивает импорт продуктов питания с высокой добавочной стоимостью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то думает, что у нас сильно богатеют предприятия сельского хозяйства, хочу отослать к Госстату. По данным Госстата предприятия работающие в сфере сельского хозяйства, лесного и рыбного за три квартала этого года 50% работали с прибылью, 50% – с убытком. Так что рассчитывать на то, что «великая аграрная держава» сможет существовать за счет аграрного сектора не стоит.

Украина за последние годы в десятки раз нарастила импорт продуктов питания. Потому что она не обеспечивает себя, по сути, ничем кроме зерна. Зерно – низкомаржинальный продукт. И большая часть выращенного в Украине продается за рубеж. И чем выше курс гривны по отношению к доллару, тем меньшую прибыль государство получает.
Получается, что если гривна укрепилась на 19%, то для того, чтобы получить те же самые деньги как в прошлом году, Украина должна продать на экспорт на 20% больше товаров и услуг. Что мало реально в нынешней ситуации, при убийстве промпроизводства», – сказал Гаврилечко.

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