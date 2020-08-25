Великая Отечественная не закончена. Ветеранские организации Харькова поднялись против СБУ

25.08.2020, Харьков, Александр Буров

«Спецоперация» сотрудников СБУ по изъятию у харьковских ветеранов медалей «75 лет Великой Победы» возмутила здравомыслящих людей. На днях эта история получила продолжение.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июля 2020 года на пограничном пункте пропуска «Гоптовка» были задержаны харьковские ветераны, которые принимали участие в торжествах, посвященных 77-й годовщине Прохоровской танковой битвы и 75-летию Победы. Делегация возвращалась из Белгородской области в Харьков. Пожилых людей почти десять часов промурыжили на таможне. Сотрудники СБУ изъяли у них 55 памятных знаков «75 лет Великой Победы», предназначенных для ветеранов Харькова.

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В составе делегации были авторитетные люди, хорошо известные в «первой столице». Это Татьяна Михайловна Кошкина — дочь Михаила Кошкина, легендарного конструктора танка Т-34. Это 90-летний ветеран вооруженных сил Владлен Иванович Гапон. Это Михаил Васильевич Исаев — участник боевых действий в Афганистане в составе знаменитого отряда спецназа «Каскад — Карпаты». Он 25 лет проработал заместителем генерального директора завода имени Малышева.

Чем руководствовались сбушники, устраивая моральную экзекуцию этим людям? Нужно обладать выдающимися умственными способностями и сообразительностью, чтоб проводить такую позорную спецоперацию!

Изощренное издевательство сотрудников СБУ над ветеранами всколыхнуло адекватную общественность.

Одно дело, когда по поводу правового беспредела негодуют в телеэфирах известные политики, публичные люди. В последние полтора года этим никого не удивишь. Но широкая общественность после 2014 года в подобных ситуациях предпочитала соблюдать «молчание ягнят»… И вот незадолго до дня освобождения Харькова 26 региональных общественных организаций пишут смелое обращение к властям (президенту, правительству, Верховной Раде, омбудсмену, СБУ, Генпрокуратуре, Государственной таможенной службе).

Авторы письма не только требуют восстановить справедливость в отношении людей, чьи медали были незаконно изъяты. Они от частного переходят к общему: напоминают об ущербности тех законов, которые были приняты при Порошенко в «декоммунизаторском» пакете, требуют отменить дискриминационные нормы, противоречащие Конституции. Более того, власть, окончательно потерявшую нюх, в этом обращении тычут носом в самые вопиющие проблемы: глумление над исторической памятью, покровительство нацистским проявлениям.

И самое главное — первой в списке организаций, написавших обращение, стоит ОО «Союз ветеранов СБУ». О чем это говорит? Ветераны СБУ возмущены непрофессиональными и преступными действиями тех деятелей, которых после государственного переворота «понабирали по объявлениям», отмыли от майданной грязи и усадили в кресла правоохранительного органа, отвечающего за национальную безопасность.

Авторы обращения подробно разбирают ситуацию, когда сотрудники СБУ «защищают» национальную безопасность, глумясь над ветеранами и над исторической памятью.

«Ежегодное участие харьковчан в памятных мероприятиях 12 июля в Прохоровке — свидетельство вечной благодарности потомков людям, которые дали право на жизнь сегодняшним поколениям харьковчан», — говорится в письме. Авторы напоминают, что тяжелейшее танковое сражение под Прохоровкой стало прологом освобождения Харькова в августе 1943 года.

Далее переходят к оценке этой «доблестной спецоперации» с правовой точки зрения. Формальным подом для изъятия медалей «75 лет Великой Победы» послужило обращение УСБУ Харьковской области от 10 июля 2020 года №70/5-6523 про тщательную проверку делегации в связи с якобы нарушением ее участниками части 1 статьи 436 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (изготовление и распространение и нацистской и коммунистической символики).

Подобные «спецоперации» СБУ авторы называют крайне дестабилизирующими общество акциями. И надеются на то, что в «конторе» еще остались профессионалы, способные «грамотно расследовать данный инцидент, возвратить памятные знаки ветеранам и принести им извинения».

В обращении подробно объясняется, почему перевозка медалей ветеранами нисколько не противоречит ни одной из статей Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Памятные знаки предназначались харьковчанам — ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей, где были участники Великой Отечественной войны, другим участникам вооруженных сил в личные семейные коллекции.

Авторы обращения ссылаются на статью 4 Закона, где оговариваются исключения. Запрет не распространяется, в частности, на использование советской символики «на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и на протяжении 1991—2015 годов в связи с годовщинами событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждение ими»; «в частных коллекциях и частных архивных собраниях». «Запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима … при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», — напоминают авторы письма.

А изъятые 55 юбилейных медалей как раз и предназначались для частных коллекций. «И эти памятные знаки и присутствующая на них символика никоим образом не может считаться пропагандой коммунистического режима».

Здесь авторы обращения абсолютно правы. Упомянутый закон (№ 317-VIII) принимался безграмотными дегенератами в атмосфере правового нигилизма. Принимался в спешном порядке, ради того, чтоб дискриминировать тех людей, которым небезразлична историческая правда, — в том числе и ветеранов, эту историю творивших. Поэтому майданутым законодателям было не до европейских норм и даже не до грамматической точности в формулировках.

СБУшники могли трактовать закон таким образом, что одно из исключений относится к юбилейным медалям, выпущенным до 2015 года.

Но мы ведь не зря упомянули безграмотных законодателей. Конструкция «на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и на протяжении 1991—2015 годов» у них построена так, что трактовать ее можно (и нужно!) следующим образом. Советская символика допустима 1) на любых государственных наградах, 2) на любых юбилейных медалях, 3) на других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и на протяжении 1991—2015 годов. Это пусть противники ветеранов убеждают суд, что ограничения по датам относятся также к государственным наградам и юбилейным медалям.

Точность в формулировках очень важна. Взять, к примеру, Порошенко с Парубием, которые были и остаются такими же безграмотными и дегенеративными, как и их законы. Если в СМИ говорится «Парубий близок с Порошенко», то понимать можно по-всякому. Они сошлись на близкое расстояние, чтоб прибухнуть. Они долбятся друг с другом. И еще масса интерпретаций…

Понятно, что безграмотные ублюдки, писавшие закон № 317-VIII, подразумевали и награды, и медали, выпущенные до 2015 года включительно. Но ведь и близость Порошенко с Парубием тоже много чего подразумевает с точки зрения филологической экспертизы — вплоть до скотоложества.

И если не предусматривается возможность выпуска новых наград после 2015 года, то только потому, что авторы закона даже не скрывали фашистских наклонностей. Ведь если между юбилейной наградой 2015 и 2020 годов нет принципиальной разницы, то почему одна вне закона, а другая законна? А дело в том, что авторы закона, будучи кончеными мразями, выдавали желаемое за действительное: что к 2020 году на Украине не будет ветеранов Великов Отечественной войны, которых можно будет наградить юбилейной медалью.

Вернемся к обращению общественности (кроме «Союза ветеранов СБУ», его подписали региональные организации ветеранского объединения «Дети войны Украины», союза ветеранов Афганистана, общественная организация «Сила в единстве» и еще два десятка организаций).

Авторы обращают внимание законодателей на недопустимость принятия законов, противоречащих Конституции. А значит, необходимо отменять или приводить в соответствие с Конституцией ряд ущербных дискриминационных законов, которые принимались для выполнения идеологических хотелок режима Порошенко, «в угоду псевдопатриотам из конъюнктурных соображений».

Авторы письма отмечают: запрещены гимн СССР и гимн УССР; под запрет попадают изображения, где есть серп и молот, или серп и молот в сочетании с пятиконечной звездой. В то же время в «антитолитарных законах» отсутствует перечень символики НДСАП, не упомянута свастика, не говоря уже о таких нацистских символах как «черное солнце», «волчий крюк», двойная руна «зиг», закодированный лозунг «1488».

Из уголовного кодекса улетучилась статья, запрещающая отрицание или оправдание преступлений фашизма, Ваффен-СС и коллаборантов. По сути, на Украине нельзя привлечь к ответственности за пропаганду нацистских организаций, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, — СС, СД, гестапо.

«В такой ситуации возмущает, что вдруг памятный знак к 75-летию Победы сотрудники УСБУ в Харьковской области определяют как враждебную символику, которая носит признаки преступного характера», — говорится в обращении.

«УСБУ в Харьковской области не согласно с итогами Второй мировой войны? Или не признает заслуги нашего народа в борьбе с нацизмом и фашизмом, исполняя чей-то преступный приказ?» Авторы письма недоумевают по поводу «упорного желания СБУ незаконно наказать ветеранов». Они подчеркивают: «А вот примеров настолько же упорного противодействия возрождению нацистских проявлений в обществе, которых немало, со стороны СБУ незаметно. Общественная организация «Союз ветеранов СБУ» и другие неоднократно указывали на конкретные факты, подтверждающие эти тенденции». \

Авторы обращения называют важнейшей сегодняшней задачей нетерпимость к проявлениям нацизма. Они требуют провести расследование, дать правовую оценку действиям УСБУ в Харьковской области и наказать виновных