Великая Отечественная война изгнана из учебников истории постсоветского пространства

В учебники истории постсоветских стран проникают антироссийские нарративы, направленные на разжигание вражды.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила программный директор РВИО Александра Коновченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великая Отечественная война изгнана почти из всех учебников истории постсоветского пространства. Особенно, если брать критические страны – Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика. Изгнана как понятие.

Во всех учебниках после 2014 года для украинцев война началась в 39 году, потому что на территории Польши жили украинцы. Так мы приходим к феномену «двойной оккупации».

Пакт Молотова-Риббентропа описывается как имеющий решающее значение для начала Второй мировой войны. При этом нигде не упоминаются пакты Германии с Англией, Францией.

И в последующем получается, СССР оккупировал территории», – сказала Коновченко.