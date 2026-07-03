Великая Отечественная война изгнана из учебников истории постсоветского пространства

Максим Столяров.  
03.07.2026 20:57
  (Мск) , Москва
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День Победы, Дзен, История, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, СНГ, Украина


В учебники истории постсоветских стран проникают антироссийские нарративы, направленные на разжигание вражды.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила программный директор РВИО Александра Коновченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В учебники истории постсоветских стран проникают антироссийские нарративы, направленные на разжигание вражды. Об этом...

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«Великая Отечественная война изгнана почти из всех учебников истории постсоветского пространства. Особенно, если брать критические страны – Украина, Грузия, Молдова, Прибалтика. Изгнана как понятие.

Во всех учебниках после 2014 года для украинцев война началась в 39 году, потому что на территории Польши жили украинцы. Так мы приходим к феномену «двойной оккупации».

Пакт Молотова-Риббентропа описывается как имеющий решающее значение для начала Второй мировой войны. При этом нигде не упоминаются пакты Германии с Англией, Францией.

И в последующем получается, СССР оккупировал территории», – сказала Коновченко.

Она подчеркнула, что таким образом у населения воспитывается своё, местечковое понятие отечества, которое было «оккупировано советами».

«Сначала они говорят, что был Голодомор, СССР уничтожал украинцев голодом. И следом объясняют, что поэтому украинцы ненавидели СССР.

Оправданию коллаборационизма в каждом учебнике каждый раздел. УПА (запрещена в РФ – Ред.) в этой же логике перестают быть предателями – и становятся «национальными героями», потому что стремились к созданию своей государственности.

Слово «освобождение» убирается из всех учебников. Они называют это изгнанием немцев, которое повлекло за собой ещё большую оккупацию.

Дальше появляются сложные вопросы, которые формируют школьника как политработника: «объясни, почему в этом не было освобождения». Прям после каждого абзаца такой вопрос.

Украина – просто как пример, это системная работа во всех государствах. Если мы не займёмся своей работой на других территориях, эта методичка полностью ляжет на учебники казахские, киргизские, узбекские, таджикские», – предупредила она.

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