«Великая Румыния» может начаться не с Молдовы, а с Украины

Новости Украины

Если в результате российской спецоперации Украина начнёт разваливаться, Румыния может начать расширение на Восток с украинской части Бессарабии, Северной Буковины и румынских районов Закарпатья.

Несмотря на регулярные заявления различных румынских радикалов о необходимости «возвращения» территорий на Востоке, которые до 1940 года входили в состав Королевства Румыния, в Киеве на протяжении десятилетий на них не реагировали. Дело в том, что официальный Бухарест не предпринимал никаких реальных шагов, направленных на стимулирование автономистских настроений среди румыноязычного населения Украины.

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Причин этому две, одна из них – внешнеполитическая, другая – внутриукраинская, хотя обе тесно связаны. Во-первых, Румыния с 2009 сосредоточила свои усилия на поглощении Молдовы, которую в Бухаресте все чаще именуют Бессарабией, а сам процесс – воссоединением (unirea). Напомню, в 1918-м так называли оккупацию королевской Румынией Трансильвании (входила в Венгрию), Буковины (была австрийской провинцией) и Бессарабии (часть Российской империи). Вследствие этого, собственно, и была создана «Великая Румыния» (Romania Mare).

На днях в Кишинёве состоялось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы, правительства двух стран по очереди собираются то в Кишинёве, то в Бухаресте, а нынешний президент Румынии Майя Санду имеет и румынское гражданство. На протяжении многих лет идёт инфраструктурная интеграция Румынии и Молдовы (газопроводы, электросети, железные дороги), которая значительно ускорилась в последние месяцы.

Во-вторых, значительная часть румыноязычных граждан Украины идентифицируют себя как молдаван – речь идет о тех районах Одесской и Черновицкой областей, которые являются, соответственно, южной и северной Бессарабией. Более того, согласно переписи населения от 2001 года, молдаванами себя назвали почти 259 тысяч граждан Украины, тогда как румынами – всего 151 тысяча.

Понятно, что разделение почти полумиллионной румынской общины Украины тянется со времен СССР, ведь различать румын и молдаван – то же самое, что украинцев и галичан. Однако даже галичане, которых Пётр Порошенко называл «основой государственности Украины», не утратили свою особую идентичность и автономистские настроения, хотя Королевства Галичина уже почти сто лет нет на карте Европы.

А вот Республика Молдова не просто на этой карте присутствует, но уже много лет обеспечивает своим гражданам безвизовый режим с «шенгенскими» странами, а недавно вместе с Украиной «с чёрного хода» стала кандидатом в члены Евросоюза.

Правда, несмотря на это в Кишиневе стоят очереди за румынскими паспортами – ведь они дают возможность не просто путешествовать, но и легально работать в ЕС. В самой Молдове всё больше граждан считают себя румынами, а число граждан Румынии среди молдаван приближается к 50%. Да и на Украине за последние 20 с лишним лет почти половина молдаван уже сменила идентификацию в пользу Бухареста.

Румынская дипломатия, традиционно одна из сильнейших на континенте, умеет ждать и добиваться своего – вспомнить хотя бы историю с шельфом вокруг острова Змеиного. Поэтому пока большинство организаций, представляющих румынскую общину Украины, выступают с весьма умеренными требованиями. Например, Румынское сообщество Украины (РСУ), объединяющее жителей Одесской и Черновицкой областей, требует, чтобы по отношению к его членам не употребляли термин «национальное меньшинство».

РСУ настаивает на том, чтобы их считали автохтонным населением – коренным этносом Бессарабии, Северной Буковины и Герцы (часть Черновицкой области), а также северной части Марамуреша (земли современных Тячевского и Раховского районов Закарпатья). Собственно, это и есть исчерпывающий перечень территорий, на которые отдельные румынские радикалы заявляют претензии.

Стоит отметить, что некоторые румынские организации на Украине ранее выдвигали политические требования: получение статуса коренной нации, официальное признание факта депортации по этническому признаку во время Второй мировой войны (по примеру крымских татар), восстановление исторической топонимики. А отдельные даже требовали от Украины осуждения последствий пакта Молотова-Риббентропа, приведшего к территориальным потерям Румынии. Конечно, после начала российской военной операции на Украине подобных заявлений уже не было.

Кстати, радикализм требований румынских общин Украины прямо зависел от их единства и степени «румынскости». Например, в Одесской области, где проживает больше половины всех молдаван Украины (124 тысячи), «гОлоса Румынии» почти не было слышно.

Совсем иная ситуация в Закарпатье, где вся 30-тысячная румыноязычная община полностью ориентирована на Бухарест. Закарпатское сообщество им. Джордже Кошбука уже много лет требует объединения всех румынских поселений области в одном административном районе или создания отдельной автономной административно-территориальной единицы, а также предоставления румынам национально-культурной автономии. То есть – абсолютно того же самого, что и венгерская община Закарпатья.

Единственное отличие – требования закарпатских венгров публично поддерживает официальный Будапешт – дипломатия страны, премьер Виктор Орбан и многие другие политики. А вот Румыния автономистскую активность своих соотечественников на Украине пока не стимулирует.

И речь не идёт о сложившейся после 24 февраля 2022 года ситуации, когда Бухарест полностью поддержал все антироссийские шаги Запада, а президент Румынии Клаус Йоханнис в унизительном формате «пристежного» прибыл в Киев вместе с лидерами Франции, Германии и Италии. Так, осенью 2014 года во время визита в Киев глава румынского правительства Виктор Понта заявлял: «Румыния никогда не будет требовать какого-то специального статуса для своих общин, проживающих на территории другого государства».

Пока что подобная позиция официального Бухареста в отношении Киева остаётся неизменной, как и приложение основных усилий к поглощению Молдовы. Однако если в результате военной катастрофы на Украине эта страна начнёт разваливаться, на её территорию могут войти не только польские, но и румынские войска. И тогда Украина станет первым объектом, из частей которого будут собирать новую Romania Mare.

А подготовительную работу на украинском направлении власти Румынии выполнили на отлично. Процесс выдачи румынских паспортов гражданам Украины идёт куда масштабнее, и сопровождается куда меньшими скандалами, чем в случае с венгерскими.

Стоит также отметить, что если Будапешт выдаёт гражданство по принципу «крови» (то есть людям с венгерскими корнями), то Бухарест – по принципу «земли» (любой потомок подданного Королевства Румыния, независимо от этнической принадлежности, может претендовать на паспорт Румынии нынешней). Поэтому, по разным оценкам, в Одесской и Черновицкой областях уже живёт от 200 до 300 тысяч румынских граждан.