Российский генерал является человеком, который на первое место всегда ставил долг перед Родиной, честь и профессионализм.

Александр Косован, выдающийся военный строитель СССР, был ключевой фигурой в ликвидации последствий землетрясения в Армении 1988 года и строительстве объектов для ракетных войск стратегического назначения. «ПолитНавигатор» продолжает знакомить с выдающимися героями тех дней.

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Родился Александр Косован в небольшом городке, где военные традиции имели большое значение и где служба в армии считалась делом чести. Его с малых лет увлекали технические науки и военное дело. Родители Косована не были богатыми людьми, сыну привили трудолюбие и ответственность. После окончания школы с отличием Александр поступил в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Александру пришлось по душе, что там была военная кафедра. С самого начала учебы он показал себя наилучшим образом. После обучения Косована направили в стратегически важную часть, где он благодаря таланту и упорству быстро продвигался по служебной лестнице.

Одним из важнейших этапов карьеры Александра Косована стало строительство комплексов для межконтинентальных баллистических ракет РВСН СССР. Эти объекты были критически важны для обороны страны в годы холодной войны. Под его руководством возводились пусковые установки, командные пункты и жилые комплексы для военнослужащих. Косован внедрял новейшие технологии и методы строительства, что повышало эффективность и безопасность объектов, делая их образцами инженерного искусства и надежности.

В прошлом году исполнилось 35 лет со дня землетрясения в Армении, трагедия случилась 7 декабря 1988 года и унесла жизни более 25 тысяч человек. Это событие пришлось на время службы Косована, который в тот момент был заместителем командующего войсками Закавказского военного округа. Получив сведения о катастрофе, Косован немедленно организовал вылет в пострадавший район. Понадобилось всего несколько часов, чтобы он со своей командой прибыл в Ереван и сразу направился в город Ленинакан (ныне Гюмри), который был эпицентром бедствия. Они понимали масштаб трагедии и спешили добраться до места как можно скорее, несмотря на разрушенные дороги и аэродромы.

Косован возглавил масштабные спасательные работы, особое внимание уделяли поиску детей под завалами школ и детских садов. Косован организовал работу максимально эффективно. Несмотря на трудные условия, его подчиненные работали слаженно, понимая важность своей миссии. Для снятия стресса солдатам предлагали кофе, а офицерам — 50 грамм спиртного, это помогало им держаться морально и физически.

Поисково-спасательные работы велись круглосуточно, ими Александр Косован руководил лично, подавая пример подчиненным. Уже через несколько месяцев после землетрясения, благодаря участию Косована, там была построена первая школа и жилой дом, ставшие символами надежды для местного населения. За эти заслуги Косован был награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил звание генерала.

После Армении он продолжил работу над различными военными проектами по всему СССР, занимал высокие посты, был также начальником Управления военного строительства. Косован известен своим твердым характером, профессионализмом и заботой о подчиненных. За это он пользовался уважением среди коллег. Его пример и преданность делу вдохновляли и продолжают вдохновлять молодых офицеров и инженеров.

Александру Косовану 82 года, сегодня его называют легендой военного строительства. Его жизненный и карьерный путь символизируют самоотверженность, профессионализм и преданность своему делу. Многие из построенных им объектов до сих пор служат людям, что демонстрирует высокое качество работы. Наследие Косована чувствуется в каждом проекте, в каждой спасенной жизни, в каждом построенном объекте, вдохновляя новое поколение военных строителей.