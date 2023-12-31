Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

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Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.

Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя, подчеркнув, что «граждане Чехии, как и других западных государств, должны понимать, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства».

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«Большинство ЕС – соучастники творимых киевской шайкой преступлений», – указал российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что речь идет о целенаправленном ударе по центру Белгорода, а не жертвах из-за работы ПВО.

«Это не какие-то осколки, а видно, что летит ракета», – сказал Небензя.

«К организации теракта причастны британские и американские консультанты», – добавил он.

Представитель Франции ожидаемо выступил с тезисом о том, что «ничего бы этого не было, если бы вы не начали СВО».

«Ложь – мы начали СВО, чтобы остановить то, что 8 лет делал киевский режим на Донбассе», – парировал Небензя.

«Добиться прекращения этого можно, только победив этот террористический режим», – сказал он.

По словам Небензи, Россию «удивляет молчание генсека в ответ на разнузданное варварство неонацистов».

Дипломат считает, что Белгород обстреливался на фоне неудач ВСУ в Донбассе, где они потеряли плацдарм в Марьинке, и «вот-вот нацисты будут изгнаны из Авдеевки», где украинские военачальники «заваливают боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев».

Небензя подчеркнул, что Россия намерена «исправлять ситуацию в Харьковской области» с целью безопасности своих территорий.

«Чем больше будут создавать нам угрозы – тем жестче будем действовать мы», – сказал постпред.

По словам Небензи, представители режима Зеленского «как и Гитлер в 43-44 годах уверены в своей непобедимости».

Выступавший следом представитель Великобритании ожидаемо отверг обвинения, переложив вину на Москву.

«Сотни тысяч солдат РФ на территории Украины. Ни одного украинского солдата на территории РФ нет… Если РФ хочет обвинить кого-то в гибели россиян, то нужно прежде всего обвинить президента Путина… Реальные цели обнажились после незаконной аннексии российских территорий», – сказал английский дипломат.

Он уверяет, что «Россия неспособна нанести поражение Украине военными средствами», а потому, якобы наносит неизбирательные массовые удары.

«Мы решительно поддерживаем Украину и не откажемся от этой поддержки», – предостерег британец.

Схожую позицию высказывали и другие представители Запада, настаивая, что Украина «имеет право на самооборону» и т.п.

«Путин должен честно обсудить со своим народом последствия этой войны… Кремль отказывается остановить свое незаконное вторжение… Лишь Россия ответственна к началу и продолжению этой войны. Призываем Россию вывести своих военных с международно признанной территории Украины», – сказал представитель США.

А вот представитель Бразилии напомнил, что «постоянный поток оружия будет подпитывать конфликт», призвав начать переговоры.

«Мы постоянно слышим, что не Украина начала эту войну. Если бы на Украине в 2013 году не случился поддержанный Западом государственный переворот, если бы режим не начал войну на Донбассе, были выполнены Минские соглашения – ничего бы того, что случилось в 2022 году, – не было бы. Украина имеет право защищать своих граждан. А преднамеренно и не избирательно убивать чужих граждан она тоже имеет? Бомбить гражданскую, не военную инфраструктуру соответствует уставу ООН? Россия целится только в военную инфраструктуру Украины и, тем более, целенаправленно не применяем оружия против мирных граждан», – ответил критикам Небензя.