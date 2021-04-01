Великобритания нанесла мощный удар по Евросоюзу

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Развод Великобритании с ЕС подрывает внешнюю и внутреннюю привлекательность европейского проекта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отвечая на вопрос о последствиях выхода Великобритании из ЕС.

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По его словам, для Брюсселя самым очевидным ближайшим следствием развода будет большая дыра в бюджете.

«Все-таки Великобритания была страной-донором, она давала до 20 процентов в европейский бюджет. Поэтому сейчас одна из первых задач для Брюсселя – это каким-то образом преодолеть бюджетный дефицит в объеме около 75 млрд евро до 2027 г. Сделать это можно двумя способами: либо сократить расходы, либо увеличить сбор денег со стран-членов», – говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что и одно, и другое осуществить довольно трудно.

«Если же говорить о политических последствиях, то, конечно, это очень сильный удар по самому европейскому проекту. Впервые за всю историю Евросоюза его покидает один из членов, причем не какая-то маленькая, незаметная страна, а одна из ведущих, одна из самых сильных европейских экономик. Уходит постоянный член Совета Безопасности ООН, член «Большой двадцатки» и «Большой семерки». Безусловно, это подрывает внешнюю и внутреннюю привлекательность европейского проекта», – резюмировал Кортунов.

Напомним, что основанием для выхода Великобритании из Евросоюза стал референдум, проведенный 23 июня 2016 года. Тогда 51,9 % принявших в нем участие поддержали развод с ЕС.