Великобритания пошла на прямые переговоры с Приднестровьем
Президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился с послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером.
Об этом сообщает официальный сайт главы ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Предыдущая встреча Вадима Красносельского и Стивена Фишера состоялась в феврале этого года. Они продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений, а также иные темы, представляющие обоюдный интерес.
Вадим Красносельский отметил, что рад приветствовать гостя в приднестровской столице. Британский дипломат в свою очередь поздравил тираспольчан с прошедшим накануне Днем города.
Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, затронули вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и спорта.
Вадим Красносельский и Стивен Фишер солидарны во мнении, что наиболее эффективным и ценным является прямой диалог без посредников.
Спасибо!
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