16.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Великобритания, Молдова, Политика, Приднестровье
Просмотров:

Великобритания пошла на прямые переговоры с Приднестровьем


Президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился с послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером.

Об этом сообщает официальный сайт главы ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Предыдущая встреча Вадима Красносельского и Стивена Фишера состоялась в феврале этого года. Они продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений, а также иные темы, представляющие обоюдный интерес.

Вадим Красносельский отметил, что рад приветствовать гостя в приднестровской столице. Британский дипломат в свою очередь поздравил тираспольчан с прошедшим накануне Днем города.

Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, затронули вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и спорта.


Вадим Красносельский и Стивен Фишер солидарны во мнении, что наиболее эффективным и ценным является прямой диалог без посредников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть