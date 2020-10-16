Великобритания пошла на прямые переговоры с Приднестровьем

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился с послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером.

Об этом сообщает официальный сайт главы ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предыдущая встреча Вадима Красносельского и Стивена Фишера состоялась в феврале этого года. Они продолжили обсуждение вопросов двусторонних отношений, а также иные темы, представляющие обоюдный интерес.

Вадим Красносельский отметил, что рад приветствовать гостя в приднестровской столице. Британский дипломат в свою очередь поздравил тираспольчан с прошедшим накануне Днем города.

Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, затронули вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и спорта.

Вадим Красносельский и Стивен Фишер солидарны во мнении, что наиболее эффективным и ценным является прямой диалог без посредников.