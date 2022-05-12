Великобритания претендует на отдельные штаты США – военный эксперт

После того, как антиглобалисты в США и Европе начали набирать силы, глобалисты попытались взять под свой контроль РФ, но Россия после успешного начала СВО оказалась им не по зубам.

Об этом в интервью «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой интерес может представлять для глобальных элит Российская Федерация? Представим себе, что мы Ротшильды, Рокфеллеры или даже более высокостоящие за ними претенденты на мировое господство, кланы транснациональных корпораций. У них был надёжный инструмент – США, был у них под этими Штатами инструмент в лице ЕС и блока НАТО, который был военной организацией этой всей западной цивилизации. Британия там тоже тогда входила. Всё было монолитно и сильно. И вот после событий 2007-2008 годов, когда уже стало понятно, что в Афганистане Штаты потерпели поражение, в Ираке Штаты явно не обеспечивают контроль, их оттуда вытесняет Иран уже. Когда уже в наши недавние дни Иран наносит ракетный удары по американским базам, а американцы ничем ответить не могут. Более того, когда становится понятным, что в США, скорее всего, победят представители трампистского направления. Победит трампизм – это идеология, это не республиканская партия. Трампизм, который, по сути, являет собой антиглобализм американского типа»,– рассказал Сивков.

Ввиду вышеуказанных факторов вполне возможен подъём Великобритании и разворот политики Лондона на США.

«В других странах Европы эти силы набирают обороты, по мере того, как проваливается глобалистская повестка дня. На что им рассчитывать? А базируются они на Великобритании в качестве главного интеллектуального и финансового центра. На что им рассчитывать? Расчёт был на Россию. Но Россия крепко стоит. Я обращаю внимание, что британская активность началась именно вскоре после успешного начала СВО», – заметил эксперт.

По его мнению теперь Великобритания переключит своё внимание с России на США, чтобы расколоть Америку и присоединить к себе часть штатов.

«Я полагаю, что Великобритания внесёт большой вклад в то, чтобы в случае если в США победят республиканцы, то добиться, чтобы США исчезли с карты мира путём их раскола и взятия под контроль тех североамериканских штатов, которые ориентируются на глобалистов. Которые на карте США обозначаются голубым цветом. Те, которые являются сторонниками демократической партии. И опираясь на них, попытаться получить в своё распоряжение значительную часть американского военного потенциала, научно-технического потенциала, в частности, Силиконовую долину они могут получить. Через то, чтобы вот эти штаты, отколовшиеся от США, присоединились к Великобритании, но не в качестве колонии, а полноправного члена новой Британской империи», – предположил Сивков.