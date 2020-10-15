Великобритания приблизилась к окончательному распаду

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Поддержка жителями Шотландии независимости от Великобритании находится на самом высоком уровне за всю историю проведения такого рода опросов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Politico.

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Ссылаясь на данные опроса, проведенного Ipsos MORI , издание указывает, что 58 процентов шотландцев, которые приняли решение участвовать в голосовании, сказали бы «да» на референдуме он независимости, 42 процента против такой идеи.

«Это самый высокий уровень поддержки независимости Шотландии, который когда-либо был зарегистрирован», – говорится в статье.

При этом среди неопределившихся уровень поддержки независимости – 55 процентов, а 39 процентов проголосовали бы против.

Поддержка независимости Шотландии возросла во время пандемии.

Кроме того, проведенный в среду опрос, показывает, что к премьеру Шотландии Никола Стерджену положительно относятся более двух третей шотландцев, тогда как к главебританского правительства Борису Джонсону отрицательно относятся три четверти шотландцев.

В сентябре Стерджен объявила, что планирует опубликовать законопроект о втором референдуме о независимости, который должен быть завершен к марту. Министры согласились с тем, что до выборов в шотландский парламент в мае следующего года нет времени на новое голосование, но в законопроекте будут установлены временные рамки и потенциальный вопрос, который будет задан на новом референдуме, который Шотландская национальная партия будет проводить на выборах.

Ранее референдум о независимости Шотландии проходил 18 сентября 2014 года. Тогда 55,3 процента шотландцев отвергли эту идею.