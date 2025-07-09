Великобритания согласна обещать Украине деньги, но только не «Пэтриоты»

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми надеется, что осенью Лондон выделит деньги Киеву.

Об этом он заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу опережать события. Мы только что завершили анализ расходов. Нам нужно все подробно обсудить. Я видел, что комитет настаивает на том, чтобы министр обороны взял на себя обязательства до осени. Я не могу этого предвидеть. Но я верю, что наши обязательства перед Украиной сохранятся, как ожидает парламент. И мой коллега на Украине тоже этого ожидает», – сказал Лэмми.

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании «взял на себя обязательства увеличить расходы на оборону и дал торжественное обещание парламенту, что будет продолжать поддерживать Украину».

«Расходы на Украину не сократятся. Мы выделили 18 млрд фунтов стерлингов с начала конфликта. Мы выделили 1,5 млрд фунтов в виде кредита. Наши обязательства перед Украиной сохраняются. Мы подписали с ней соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Так что я абсолютно уверен, что в этой области сокращений не будет», – уверял Лэмми.

Однако он отметил, что систем ПВО «Пэтриот» Британия передать Украине не сможет, но обсуждает эту проблему с союзниками.