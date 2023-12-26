Великобритания: Успешная атака на Феодосию – стимул дать денег Украине

Михаил Рябов.  
26.12.2023 17:43
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Как и предсказывали наблюдатели, власти Великобритании, занимающей наиболее воинственную позиции по поводу конфликта на Украине, трактовали ночную атаку на Феодосию и недавнее уничтожение российских бомбардировщиков в Херсонской области как свидетельство готовности ВСУ продолжать войну и необходимость для Запада выделять новые транши на противостояние России руками украинцев.

«Это последнее уничтожение военно-морского флота Путина демонстрирует, что те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются! Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминированию России в Черном море теперь брошен вызов, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает гарантировать Украине победу на море», – заявил Министр обороны Грант Шаппс.

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Как и предсказывали наблюдатели, власти Великобритании, занимающей наиболее воинственную позиции по поводу конфликта на...

Тем временем агентство Bloomberg выпустило колонку, где призывается не впадать «в уныние» по поводу неудачного контрнаступа ВСУ минувшим летом.


«Это разочарование, возможно, понятно, но оно ошибочно. В нем игнорируются огромные жертвы, на которые пошел украинский народ, чтобы защитить свою свободу и дать отпор российской агрессии, и недооценивается способность вооруженных сил Украины вернуть себе преимущество, если им предоставить достаточное количество вооружения», – говорится в публикации.

«Признание недостатков сильно отличается от пораженчества», – подчеркивают авторы материала.

«Путин не проявляет интереса к переговорам или какой-либо истории соблюдения соглашений, которые он заключил. У него есть все основания ждать, пока решимость США и Европы рухнет, чтобы он мог завершить свою цель порабощения Украины. В этой войне на истощение Запад должен адаптировать свой ответ, чтобы оказывать более устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе.

Что это должно повлечь за собой? В ближайшие месяцы предоставление дополнительных боеприпасов, ракет большой дальности, систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и истребителей по-прежнему будет иметь важное значение. Без продолжающегося потока западного оружия Украина не сможет удержать территорию, которую она контролирует, не говоря уже о том, чтобы захватить больше.

США и Европа должны увеличить собственные возможности Украины по производству оружия, предоставив стимулы для создания совместных предприятий с украинскими оборонными компаниями по строительству заводов по производству беспилотных летательных аппаратов, противоминного оборудования и других оборонно-промышленных мощностей», – призывает колумнист Bloomberg.

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