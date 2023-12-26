Великобритания: Успешная атака на Феодосию – стимул дать денег Украине

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Как и предсказывали наблюдатели, власти Великобритании, занимающей наиболее воинственную позиции по поводу конфликта на Украине, трактовали ночную атаку на Феодосию и недавнее уничтожение российских бомбардировщиков в Херсонской области как свидетельство готовности ВСУ продолжать войну и необходимость для Запада выделять новые транши на противостояние России руками украинцев.

«Это последнее уничтожение военно-морского флота Путина демонстрирует, что те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются! Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминированию России в Черном море теперь брошен вызов, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает гарантировать Украине победу на море», – заявил Министр обороны Грант Шаппс.

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Тем временем агентство Bloomberg выпустило колонку, где призывается не впадать «в уныние» по поводу неудачного контрнаступа ВСУ минувшим летом.

«Это разочарование, возможно, понятно, но оно ошибочно. В нем игнорируются огромные жертвы, на которые пошел украинский народ, чтобы защитить свою свободу и дать отпор российской агрессии, и недооценивается способность вооруженных сил Украины вернуть себе преимущество, если им предоставить достаточное количество вооружения», – говорится в публикации.

«Признание недостатков сильно отличается от пораженчества», – подчеркивают авторы материала.

«Путин не проявляет интереса к переговорам или какой-либо истории соблюдения соглашений, которые он заключил. У него есть все основания ждать, пока решимость США и Европы рухнет, чтобы он мог завершить свою цель порабощения Украины. В этой войне на истощение Запад должен адаптировать свой ответ, чтобы оказывать более устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе. Что это должно повлечь за собой? В ближайшие месяцы предоставление дополнительных боеприпасов, ракет большой дальности, систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и истребителей по-прежнему будет иметь важное значение. Без продолжающегося потока западного оружия Украина не сможет удержать территорию, которую она контролирует, не говоря уже о том, чтобы захватить больше. США и Европа должны увеличить собственные возможности Украины по производству оружия, предоставив стимулы для создания совместных предприятий с украинскими оборонными компаниями по строительству заводов по производству беспилотных летательных аппаратов, противоминного оборудования и других оборонно-промышленных мощностей», – призывает колумнист Bloomberg.