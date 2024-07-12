Великобритания возвращается к игре на международной арене за счет Украины

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 09:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Поддержка Украины – это ответ на якобы угрозу со стороны России и возвращение Британии к полноценной роли по всему миру.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины – это ответ на якобы угрозу со стороны России и возвращение Британии...

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«Мы обязались ежегодно выделять Украине поддержку в размере 40 миллиардов евро, создали новый орган для координации этой поддержки, договорились наращивать промышленное производство и подтвердили необратимость пути Украины к полноправному членству в НАТО.

Как я сказал сегодня президенту Зеленскому, НАТО будет сильнее с Украиной в качестве члена. Из-за угрозы поколениям со стороны России это требует ответа от поколений. Таким образом, мы усилим внимание НАТО к будущим угрозам по всему миру, при этом Великобритания будет играть свою полноценную роль», – заявил Стармер.

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