Великобритания вызвалась быть главным поводырём Украины на пути к пропасти

06.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Великобритания разделяет позицию Украины в отношении Крыма и продолжит напоминать миру, что Крым – это Украина – и всегда будет Украиной. Лондон возглавит «решимость международного сообщества» в поддержке Киева по «возвращению полуострова» Украине.

Об этом на Учредительном форуме Экспертной сети Крымской платформы заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени. Незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности. Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку. Нам надо убедиться, что Россия несет ответственность за ужасные нарушения прав человека и уничтожение окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены. Мы должны всегда напоминать миру, что Крым – это Украина – и всегда будет Украиной. Именно поэтому Великобритания приветствует усилия Украины относительно инициативы Международной Крымской платформы. Эта платформа создана чтобы объединить и усилить международные усилия в противодействии российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины», – сказала она.

Посол добавила, что с нетерпением ждет открытия платформы и заверила в том, что Великобритания будет поддерживать тесный контакт с Украиной в ее дальнейшей деятельности.

«Международное сообщество полагается на профессиональный анализ и рекомендации, чтобы полностью понять ситуацию на полуострове и определить, как сохранять давление на Россию. Без экспертизы, наша база знаний, наши политики будут значительно слабее. В частности, благодаря информации, индивидуальным свидетельствам о нарушениях прав человека в Крыму, которые дают общественные организации Великобритании, и международные союзники могут призывать Россию к ответственность из-за нарушений прав обращения с политическим узниками. Это позволяет нам поднимать конкретные вопросы о нарушении прав человека и обсуждать в международных организациях, таких как ООН или ОБСЕ», – сказала она.

Она также подчеркнула, что нормализации отношений с России не будет, пока та «продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию».

«Украина продолжает платить высокую цену за свою смелость. За то, что осмелилась воспользоваться своим суверенным правом – повернуться лицом к Западу. Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию. Великобритания продолжит работать с вами. Мы будем пытаться усилить решимость международного сообщества и прикладывать усилия, чтобы вопрос Крыма постоянно оставался в фокусе. Мы стоим плечом к плечу с Украиной чтобы напоминать миру, что Крым – это Украина», – сказала Мелинда Симмонс.