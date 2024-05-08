«Великое горе XX века» – Рада скорбит о поражении нацизма

Вадим Москаленко.  
08.05.2024 22:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Сюжет дня, Украина


Верховная рада отметила скорбными сожалениями и минутой молчания День победы над фашизмом.

С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Дмитрий Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада отметила скорбными сожалениями и минутой молчания День победы над фашизмом. С таким...

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«Сегодня мы чествуем День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Украинский народ понес в той войне огромные потери, и в то же время внес огромный вклад в победу над нацизмом, который, к большому сожалению, снова вернулся в Европу. Сегодня мы противостоим рашизму, существование которого стало возможным прежде всего из-за безнаказанности преступных действий российского тоталитарного государства.

Как и во времена Второй мировой войны весь цивилизованный мир должен объединиться, чтобы одержать победу над преступным тоталитарным режимом, ради мира и безопасности будущих поколений. Уважаемые коллеги, давайте почтим минутой молчания величественный подвиг украинского народа в борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и поклонимся памяти воинов, павших за суверенитет и независимость Украины, а также всех безвинных жертв нацистской и рашистской агрессии», – сказал Стефанчук, и объявил минуту молчания.

Ему вторили и остальные депутаты. Так, член группы «Доверие» Павел Бакунец назвал празднование Дня Победы над фашизмом «советской пропагандой».

«Обидно, что советская пропаганда сделала из этого великого горя ХХ века праздник и вместо чествования памяти миллионов жертв, они делали парады и фейерверки. Хорошо, что мы уже 10 лет делаем День памяти, День чествования.

И конечно, что с помощью наших партнеров, отважные Вооруженные Силы Украины одержат победу для украинского народа, а затем будет строиться, выкристаллизовываться украинская нация», – пообещал бандеровец.

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