«Великое княжество Украинское могло возникнуть ещё в XIII веке» – укро-историк

В XIII якобы могло возникнуть «Великое княжество Украинское», которое заменило бы на политической арене литовское государство.

Об этом на канале разыскиваемого органами РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский историк Илья Чедолума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце XIII века происходила борьба, абсолютно определяющая для восточноевропейской истории, между династией Романовичей, от Даниила Романовича, который стал королём Руси, и литовскими группами.

Романовичи шли походами аж до территории современной Балтики. И был большой вопрос – то, что позже стало Великим княжеством литовским, его центр будет на Балтике, или на землях Романовичей, на территории современных Галичины и Волыни», – сказал Чедомула.