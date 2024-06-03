«Великое княжество Украинское могло возникнуть ещё в XIII веке» – укро-историк

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В XIII якобы могло возникнуть «Великое княжество Украинское», которое заменило бы на политической арене литовское государство.

Об этом на канале разыскиваемого органами РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский историк Илья Чедолума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В XIII якобы могло возникнуть «Великое княжество Украинское», которое заменило бы на политической арене...

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«В конце XIII века происходила борьба, абсолютно определяющая для восточноевропейской истории, между династией Романовичей, от Даниила Романовича, который стал королём Руси, и литовскими группами.

Романовичи шли походами аж до территории современной Балтики. И был большой вопрос – то, что позже стало Великим княжеством литовским, его центр будет на Балтике, или на землях Романовичей, на территории современных Галичины и Волыни», – сказал Чедомула.

«И только то, что они проиграли в этой борьбе, определило, что возникло Великое княжеское Литовское, а не Великое княжество Галицкое, или Великое княжество Украинское.

Казалось бы, одна и та же самая история, но когда мы чуть-чуть меняем, получается совсем другой расклад», – сокрушался историк.

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