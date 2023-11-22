«Вельмишановний Петро! Високоповажний Олексій!» – в среде украинских школьников утвердилась мёртвая чиновничья мова

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На Украине боятся, что украинский язык, несмотря на его тотальное внедрение, не будет расширять сферу своего применения на повседневную жизнь. Там опасаются, что «мова» останется лишь для официально-делового общения.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил генеральный директор Директората школьного образования министерства образования и науки Украины Игорь Хворостяный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что 14 лет проработал учителем украинского языка в школе.

«Учителя украинского всегда знают, что есть такая форма контроля, как диалог. Есть контрольные диалоги, дети часто составляют эти диалоги и ситуации. Как учитель я часто просил детей эти диалоги разыгрывать. Была такая ситуация (уверен, что это общая картина): «Глубокоуважаемый Петр», достопочтимый Алексей», – сказал Хворостяный.

Он уточнил, что такими неестественными конструкциями дети разыгрывали общение между собой на переменах.

«И здесь есть большая опасность и угроза того, что украинский язык будет восприниматься лишь как язык официально-делового употребления и не будет расширять сферы своего применения», – опасается чиновник.

По словам встревоженного мовнюка – «очень важно расширение украинского информационного пространства», украиноязычного интернета и тик-тока на украинском.