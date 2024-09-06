«Венцом нашей победы будет развал России на десятки стран» – Ющенко

Основной целью Украины должно оставаться расчленение России по национальному признаку.

Об этом в эфире канала «Комик плюс историк» заявил бывший украинский президент, русофоб Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно заботиться о том, чтобы Россия исчезла. Чтобы те коренные народы, которые там есть, начиная с общей цифры 190 коренных народов. Мы знаем, что ещё есть пару десятков коренных народов, которые сохранили свою память, культуру, обычаи, традиции.

Даст бог, чтобы венцом нашей победы было создание двух-трёх десятков новых свободных стран, основанных на национальной идентичности, на той культуре и памяти, которую они сохранили», – сказал Ющенко.