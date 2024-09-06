«Венцом нашей победы будет развал России на десятки стран» – Ющенко

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 167
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Основной целью Украины должно оставаться расчленение России по национальному признаку.

Об этом в эфире канала «Комик плюс историк» заявил бывший украинский президент, русофоб Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основной целью Украины должно оставаться расчленение России по национальному признаку. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Нам нужно заботиться о том, чтобы Россия исчезла. Чтобы те коренные народы, которые там есть, начиная с общей цифры 190 коренных народов. Мы знаем, что ещё есть пару десятков коренных народов, которые сохранили свою память, культуру, обычаи, традиции.

Даст бог, чтобы венцом нашей победы было создание двух-трёх десятков новых свободных стран, основанных на национальной идентичности, на той культуре и памяти, которую они сохранили», – сказал Ющенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть