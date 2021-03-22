Венедиктов: «Как ни хотел этого Лукашенко, пришлось сделать»

22.03.2021, Москва, Елена Острякова

Назначение послом РФ в Белоруссии бывшего помощника секретаря Совбеза Евгения Лукьянова свидетельствует о том, что президенты России и Белоруссии договорились о нарастании процессов интеграции, в том числе, в сфере безопасности.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те договоренности, о которых мы не очень сильно знаем, которые можно себе представить, они в том, что интеграцию надо продолжать, дорожные карты надо выполнять. Поэтому этот процесс надо активизировать, поскольку пошел процесс новой конституции Беларуси. Как ни хотел это Александр Григорьевич, пришлось это сделать. Российский интерес заключается, повторяю, в сохранении Беларуси в своей орбите вплоть до глубокой интеграции. Она будет просто много длиннее, много сложнее», – сказал Венедиктов.

Он намекнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может сейчас согласиться даже на введение единой валюты, хотя два года назад договориться с ним по этому вопросу не удалось.

«Не договорились, собственно, на двух вещах. На месте Лукашенко и на интеграции деньгами, имея в виду общую валюту и эмиссионный центр. Уж совсем грубо скажу. Но сейчас Лукашенко в положении более слабого, нежели он был тогда. Потому что протесты с одной стороны и реакция коллективного Запада с другой стороны заставляют его прислониться к России», – сказал Венедиктов.

По его словам, Лукашенко «сейчас отчаянно разыгрывает китайскую карту, чтобы получить какую-то вторую ногу, а не только стоять на российской ноге, и китайцы на это идут».